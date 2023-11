Éviter le spam sur Gmail sera bien plus facile grâce à cette nouvelle fonction

Avec le nouveau bouton Gmail sur Android, fini de devoir chercher un lien dans le courrier électronique pour se désabonner des newsletters.

Publicité reçue dans Gmail pour la plateforme de jeux vidéo Steam

Gmail, le populaire service de messagerie électronique de Google, vient d’ajouter une fonction qui permet d’éviter ces courriers publicitaires indésirables qui arrivent constamment dans nos boîtes de réception, plus connus sous le nom de spam. Nous allons découvrir comment fonctionne ce nouveau bouton de désabonnement, qui facilite la vie lorsqu’il s’agit de faire le ménage dans les newsletters et publicités.

Grâce à la dernière mise à jour de Gmail sur Android, il sera désormais beaucoup plus facile de se désabonner des courriers électroniques promotionnels. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité nouvelle, car cela est déjà disponible sur la version web de Gmail depuis un certain temps, en cliquant sur l’option « Se désabonner » qui apparaît à côté de l’adresse e-mail de l’expéditeur, comme vous pouvez le voir dans cette capture d’écran :

Cependant, cela présente deux inconvénients. Tout d’abord, il est souvent obligatoire d’accéder au site web de l’expéditeur pour pouvoir compléter le processus de désabonnement. Et, plus important encore, cette action ne peut pas être effectuée depuis l’application Gmail pour smartphone, où il faut faire défiler jusqu’au bas du courrier électronique et chercher parmi les petites lignes pour trouver le lien permettant d’annuler l’abonnement. Dans le meilleur des cas, Gmail propose une option « Se désabonner » dans le menu déroulant des trois points, mais la plupart du temps, elle n’est pas disponible.

Il existe de nombreux astuces pour tirer le meilleur parti du service de messagerie électronique, comme les filtres anti-spam sur Gmail pour ne pas avoir à vider manuellement ce dossier, mais jusqu’à présent, il n’existait pas de raccourci nous permettant de nous désabonner facilement des e-mails publicitaires depuis notre mobile.

Avec la nouvelle fonction de Gmail, intégrée à la dernière mise à jour de l’application pour Android, les utilisateurs trouveront un bouton « Se désabonner » en haut à droite du courrier électronique, dont le nom en anglais est « Unsubscribe ». Comme une image vaut mille mots, voici quelques captures d’écran partagées par le blog TheSpAndroid pour mieux visualiser :

Malheureusement, dans certaines occasions, une fenêtre contextuelle apparaîtra encore pour nous emmener sur le site web de l’expéditeur afin d’annuler l’abonnement, comme c’est le cas sur la version web. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité sera très utile pour faire le ménage dans les e-mails beaucoup plus rapidement qu’auparavant, s’ajoutant à la liste des facilités qu’elle offre à ses utilisateurs, comme la possibilité de marquer tous les e-mails Gmail comme lus.

