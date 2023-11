C’est l’une des meilleures friteuses à air du marché et elle est à moitié prix jusqu’à épuisement des stocks.

Effondrement brutal pour une friteuse à air qui révolutionnera votre façon de cuisiner et de vous nourrir, vous l’obtenez à moitié prix.

L’un des points forts de cette friteuse à air en promotion est sa capacité de 6,5 litres.

Il existe de nombreuses friteuses à air sur le marché, mais toutes n’ont pas une évaluation aussi positive que la Moulinex Easy Fry XXL. Cette friteuse à air séduit les acheteurs par ses 6,5 litres de volume, sa capacité à cuisiner pour jusqu’à 8 personnes, et par les plats délicieux qu’elle prépare. Sans aucun doute, c’est un excellent achat, surtout maintenant qu’elle tombe à 99 euros sur Amazon à l’occasion du Black Friday 2023.

Cet événement de promotions est idéal pour vous procurer la Moulinex Easy Fry XXL, car elle n’a jamais été aussi pas cher qu’actuellement. Son prix de vente recommandé est de 189,99 euros, donc vous l’achetez pratiquement à moitié prix. Vous devez prendre en compte que les unités en promotion sont limitées, donc vous ne pouvez pas attendre longtemps pour l’acheter à ce prix.

Des milliers d’utilisateurs l’ont déjà achetée sur Amazon et semblent très satisfaits, car elle a une note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles. Cette Moulinex Easy Fry XXL révolutionnera complètement votre façon de cuisiner, ce sera beaucoup plus facile et plus sain. Viande, poisson, légumes, pizzas, desserts… Avec cette friteuse à air, vous pourrez cuisiner une infinité de plats. Avant de vous expliquer toutes ses caractéristiques, nous vous rappelons que vous pouvez suivre en direct les meilleures offres d’Amazon pour ce Black Friday 2023.

Achetez cette excellente friteuse à air à moitié prix

La première caractéristique qui se distingue dans cette Moulinex Easy Fry XXL est sa grande capacité, ce que son nom indique. Le plateau de cette friteuse à air a une capacité de 6,5 litres, c’est-à-dire qu’il y a de la place pour cuisiner une grande quantité d’aliments. Vous pouvez inviter des amis à dîner chez vous sans crainte, car avec cette Moulinex, vous pourrez cuisiner pour jusqu’à 8 personnes en une seule fois.

Cette friteuse à air utilise une technologie de l’air chaud qui cuit les aliments pour les rendre très croustillants à l’extérieur sans perdre de saveur à l’intérieur. De plus, elle cuit également plus rapidement qu’un four normal, ce qui vous permettra d’économiser à la fois du temps et de l’argent en réduisant la consommation d’électricité. Vous constaterez que cette friteuse à air rend la cuisine beaucoup plus facile et pratique, il vous suffit de mettre les aliments à l’intérieur et de choisir le mode de cuisson pour qu’elle fasse tout le travail.

Un autre aspect positif de l’utilisation de cette Moulinex Easy Fry XXL pour cuisiner est qu’elle est beaucoup plus saine. Elle n’a besoin que de quelques gouttes d’huile pour préparer les aliments, donc l’apport en matières grasses est réduit. De plus, vous pourrez préparer une grande variété d’aliments avec elle : viande, poisson, fruits de mer, légumes, pizzas, pain… Elle dispose de 8 modes de cuisson différents, parmi lesquels se trouvent également la déshydratation et la décongélation.

Par ailleurs, cette friteuse à air comprend un séparateur qui vous permettra de préparer 2 plats différents en même temps. La configuration se fait via le panneau tactile situé à l’avant, avec des boutons très simples que vous maîtriserez instantanément. Les pièces qu’elle équipe, comme le plateau, sont adaptées au lave-vaisselle. Par conséquent, vous gagnerez également du temps en les nettoyant après utilisation.

Si vous ne maîtrisez pas beaucoup la cuisine et que vous ne savez pas quels plats préparer avec cette Moulinex Easy Fry XXL, ne vous inquiétez pas du tout. La marque vous propose la possibilité de télécharger sur votre téléphone portable une application avec jusqu’à 160 recettes différentes pour tirer le meilleur parti de la friteuse.

Il ne fait aucun doute que cette Moulinex Easy Fry XXL est l’une des meilleures friteuses à air sur le marché. Uniquement pendant ce Black Friday 2023, vous pouvez l’acheter à moitié prix, elle ne coûte que 99 euros sur Amazon. N’oubliez pas que cette offre ne durera que jusqu’à épuisement des stocks, il n’y a pas de temps à perdre.

