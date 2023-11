La directrice de Twilight à propos de Robert Pattinson : « Il passait beaucoup de temps au pub »

Même si c’était toujours le choix parfait pour elle.

Un vampire pâle mais séduisant

Il est presque impossible d’imaginer Edward Cullen joué par quelqu’un d’autre que Robert Pattinson, mais l’acteur qui a également joué le rôle du vengeur de Gotham n’était qu’une des nombreuses options envisagées par sa directrice, Catherine Hardwicke, qui a récemment avoué lors d’une discussion comment l’acteur britannique semblait être hors de forme lors des séances de casting car « il passait beaucoup de temps au pub ».

Ben Barnes, Shiloh Fernandez et Jackson Rathbone ont également été évoqués comme des protagonistes potentiels pour Twilight en 2008, un film américain de fantasy romantique réalisé par Catherine Hardwicke d’après un scénario de Melissa Rosenberg basé sur le roman du même nom de Stephenie Meyer en 2005 qui a donné naissance à toute une saga et qui a maintenant 15 ans. Jackson Rathbone a finalement joué le rôle de Jasper, bien que les autres candidats n’aient pas eu la même chance, et pourtant Pattinson était négligé à l’époque.

Un casting familial et amusant

« Quand il est venu chez moi », commence Hardwicke lors d’une interview sur le podcast Watchalong, « il avait des mèches noires et était un peu hors de forme parce qu’il passait beaucoup de temps au pub », bien que la réalisatrice de Miss You Already savait qu’il devait être choisi pour jouer le vampire adolescent, conclusion à laquelle elle est arrivée après avoir révisé le matériel qu’elle avait enregistré lors des séances de casting. « Après avoir fait les auditions amusantes chez moi pendant quelques heures, j’ai revu toutes les images que j’ai enregistrées le lendemain matin et j’ai pensé que ça fonctionnait non seulement en personne, mais aussi à l’écran« , a déclaré Hardwicke. « Je devais m’en assurer. Bien sûr, en personne, je me suis laissée emporter, mais vous devez être sûr que cela se traduit [à l’écran] ».

Mais il fallait également convaincre Summit Entertainment, le studio chargé de mener Twilight à bon port et propriété de la société de production Lionsgate, dont les responsables n’étaient apparemment pas convaincus par le choix, puisque l’acteur « est arrivé là-bas avec une chemise tachée ou quelque chose du genre », se rappelle la réalisatrice. Alors, qu’est-ce qui a donné le rôle à Robert Pattinson? Ses pommettes, cela et la conviction de Hardwicke qu’avec un peu d’entraînement et de retouches, il ferait l’affaire en tant qu’Edward. « Tu as vu ses pommettes ? » a été la réponse à la question de savoir si elle croyait vraiment que Pattinson pourrait convenir au rôle. « Nous allons changer sa coiffure et tout, et il va commencer à faire de l’exercice, ce sera merveilleux« .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :