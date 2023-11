Xiaomi vous vend même une lampe de poche multifonction étanche : la curiosité du jour

Entre Xiaomi y sus marcas POCO, Redmi, Mijia y otras abarcan un ecosistema de productos y dispositivos -pronto todos hiperconectados entre sí gracias a HyperOS- que abarcan prácticamente el interior y exterior de una casa, desde una nevera inteligente y unas cortinas automáticas a una mirilla y pomo de la puerta principal conectados a tu móvil.

Mais Xiaomi se préoccupe de ses utilisateurs et cherche à anticiper leurs besoins. Et à cet égard, l’une de ses dernières nouveautés s’impose ; une lampe de poche… Oui, une lampe de poche classique de camping qui, entre les mains de Xiaomi, se transforme en un appareil intelligent avec mille et une utilisations : lampe de table et lampe de poche portable en même temps.

Xiaomi Lantern, la lanterne 2 en 1 la plus polyvalente que vous puissiez trouver

Avec ses dimensions de 198 × 114 × 123 mm et un poids net d’environ 565 g, la lanterne Xiaomi est conçue pour être à la fois portable et résistante. Sa structure compacte en réalité un accessoire facile à transporter et à utiliser dans différentes situations en plein air, car en plus, elle est étanche. La lampe de poche fonctionne avec une batterie au lithium-ion de 4 800 mAh (3,69V) qui garantit une longue autonomie.





Le meilleur, c’est sans aucun doute son design modulaire, car la Xiaomi Lantern intègre un design à deux composants : une lampe de poche principale et une petite lumière compacte amovible, cachée au centre de la plus grande lampe de poche. Un véritable 2 en 1 pour la rendre beaucoup plus adaptative à toutes les situations, non seulement en tant que lumière de camping, mais aussi à la maison en tant que lampe de table et lampe de poche portable.

Prix de la Xiaomi Lantern

La lampe de poche vous offre la possibilité d’ajuster la luminosité de 6lm à 230lm et de choisir entre différentes températures de couleur, comme la lumière froide, chaude et RVB. Cette polyvalence permet de créer l’ambiance parfaite pour chaque occasion. La lanterne Xiaomi est équipée d’une connectivité Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0, qui vous permet de la contrôler à distance.





La batterie peut être complètement rechargée en environ 210 minutes, ce qui garantit une utilisation prolongée sans soucis. L’appareil comprend également une lampe de poche avec un flux lumineux de 120 lm et une lumière latérale de 70 lm. La capacité de la batterie de la lumière auxiliaire est de 800 mAh, avec un temps de charge d’environ 150 minutes.

Le meilleur, sans aucun doute, c’est que la Xiaomi Lantern, qui a connu un grand succès sur le marché chinois, est arrivée en Europe et est disponible sur le marché italien pour 49,99 euros. Arrivera-t-elle en France ? Espérons-le, mais le bon point c’est qu’elle est déjà disponible en Europe.





