Nouveau MediaTek Dimensity 8300 : la puce qui veut apporter l’IA générative aux smartphones économiques

MediaTek s’est réveillée en grand et est prête à affronter Qualcomm

Le nouveau MediaTek Dimensity mise sur les gammes moyennes pour apporter l’IA générative

MediaTek était dans l’obscurité depuis un certain temps après avoir échoué à rivaliser avec les processeurs de ses principaux concurrents. Cependant, au fil du temps, elle a retrouvé sa fraîcheur d’antan et a atteint un niveau de développement et d’innovation sans précédent. Récemment, elle a surpassé Qualcomm avec son nouveau Dimensity 9300, mais ce n’est pas nouveau car elle obtient de très bons chiffres depuis le lancement du premier 9000+.

Il semble maintenant que ses téléphones de milieu de gamme seront équipés de processeurs vraiment puissants qui miseront sur l’intelligence artificielle générative pour se faire une place sur un marché qui n’avait pas encore beaucoup innové.

Voici les MediaTek Dimensity 8300

Le nouveau processeur de milieu de gamme de MediaTek a le potentiel de devenir ce qu’est un haut de gamme aujourd’hui. Ainsi, il dispose d’une configuration à 8 cœurs, quatre pour les performances et quatre pour la faible consommation. Plus précisément, nous trouvons un noyau Cortex-A715 à 3,35 GHz accompagné de trois autres noyaux Cortex-A715 à 3 GHz. D’autre part, il y aurait le bloc à faible consommation avec les Cortex A510 à 2,2 GHz. Les caches système seraient de 4 Mo.

L’unité de traitement graphique serait une puissante ARM Mali-G615 à six cœurs, ce qui nous permettrait de jouer à tout sans problème.

Cependant, l’aspect le plus intéressant est sa capacité à gérer l’intelligence artificielle générative directement depuis son processeur. C’est pourquoi il dispose d’une APU 780 capable de gérer jusqu’à 10 milliards de paramètres en interne et d’une génération d’images Stable Diffusion. Ainsi, nous nous retrouverions face à un processeur assez avancé, bien qu’un cran en dessous du Dimensity 9300 capable de supporter 33 milliards de paramètres.

En résumé, nous pouvons affirmer que :

MediaTek souhaite que l’IA générative ne soit pas réservée aux hauts de gamme.

C’est pourquoi ils ont lancé le nouveau MediaTek Dimensity 8300, capable de prendre en charge des modèles de langage avec jusqu’à 10 milliards de paramètres.

Il n’atteint pas les sommets des gammes, mais il est vrai qu’il est capable de gérer un nombre assez élevé de paramètres.

Dans un autre ordre d’idées, il disposera de huit cœurs dans son CPU et six cœurs dans son GPU Mali-G615.

Il était prévisible que les entreprises de technologie mobile optent pour inclure ce type de fonctionnalités dans leurs processeurs. Après tout, c’est la révolution actuelle, le produit tendance et il est absolument nécessaire d’avoir ce type de fonctionnalités pour permettre à la téléphonie mobile de faire un pas en avant et de retrouver sa place à la pointe de la technologie occupée autrefois par les appareils intelligents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :