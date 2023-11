120 GB pour 10 euros ou 200 pour 15 : voici les nouvelles tarifs mobiles de Wifitech

Wifitech a renouvelé ses tarifs mobiles. Voici toutes celles disponibles.

Les tarifs de Wifitech sont très pas cher

Wifitech est l’un des opérateurs qui offre le plus de gigaoctets pour moins cher. Récemment, il a renouvelé ses tarifs mobiles pour vous offrir une quantité écrasante de données à des prix ridicules que difficilement une autre entreprise peut égaler. Nous parlons de 32 Go pour 7 euros par mois, 120 Go pour 10 euros ou 350 pour 18. Nous allons maintenant vous montrer tous les tarifs disponibles et les particularités de cet opérateur.

2 types de couverture

La première chose que nous devons clarifier est que Wifitech est un MVNO (opérateur mobile virtuel) qui utilise la couverture d’autres opérateurs, comme Lowi ou O2. La particularité de celui-ci est qu’il utilise principalement le réseau Orange, mais a également conclu des accords avec Movistar et Yoigo pour utiliser leurs réseaux.

Cela a entraîné l’existence de 2 types de couverture, chacun avec ses propres tarifs. Le premier est les tarifs avec couverture Orange et le second est les tarifs avec triple couverture (Orange + Movistar + Yoigo). La différence est que ceux avec couverture Orange ne peuvent se connecter qu’au réseau Orange, donc si nous n’y avons pas accès là où nous sommes ou si sa signalisation n’est pas bonne, notre couverture sera instable. Cependant, avec la triple couverture, elle se connectera au réseau le plus puissant que notre téléphone détecte, qu’il s’agisse d’Orange, Movistar ou Yoigo.

Nous pouvons choisir la tarif que nous voulons dans l’un ou l’autre des 2 groupes. Ceux avec couverture Orange sont divisés en tarifs individuels (pour une personne) et tarifs familiaux (données partagées pour une famille). Ceux avec triple couverture sont plus chers car ils donnent accès à un réseau plus étendu, bien que leur prix ne soit pas beaucoup plus élevé, et ils n’ont que des tarifs individuels. Nous vous montrons tout ci-dessous :

Couverture Orange (tarifs individuels)

Appels seulement : 6,50 euros par mois

: 6,50 euros par mois 32 Go : 7 euros par mois

: 7 euros par mois 70 Go : 8,50 euros par mois

: 8,50 euros par mois 120 Go : 10 euros par mois

: 10 euros par mois 140 Go : 11,50 euros par mois

: 11,50 euros par mois 160 Go : 13,50 euros par mois

: 13,50 euros par mois 200 Go : 15 euros par mois

: 15 euros par mois 350 Go : 18 euros par mois

Couverture Orange (tarifs familiaux)

50 Go pour 2 : 11 euros par mois

: 11 euros par mois 100 Go pour 2 : 15 euros par mois

: 15 euros par mois 24 Go pour 3 : 14 euros par mois

: 14 euros par mois 150 Go pour 3 : 16 euros par mois

: 16 euros par mois 200 Go pour 3 : 17,50 euros par mois

: 17,50 euros par mois 240 Go pour 3 : 21 euros par mois

: 21 euros par mois 400 Go pour 3 : 27 euros par mois

: 27 euros par mois 500 Go pour 3 : 40 euros par mois

Triple couverture (tarifs individuels)

23 Go : 7 euros par mois

Go : 7 euros par mois 30 Go : 9 euros par mois

Go : 9 euros par mois 60 Go : 13 euros par mois

Go : 13 euros par mois 200 Go : 16 euros par mois

Ce sont les prix finaux, car il ne s’agit pas de promotions temporaires pour le Black Friday de 2023. Un autre aspect important est que tous les tarifs comprennent des appels illimités vers les mobiles et les fixes nationaux.

Vous devez savoir que le type de couverture qu’ils utilisent est la 4G+. Ceux avec couverture Orange utiliseront uniquement la 4G+ d’Orange, tandis que les autres utiliseront de préférence la 4G+ de Yoigo, mais si elle n’est pas disponible, ils passeront à celle d’Orange ou de Movistar.

Il n’y a pas de période d’engagement, donc vous pouvez quitter l’entreprise quand vous le souhaitez. De plus, ils ont un roaming en Zone 1 (Union européenne et pays associés), dont la quantité de données dépend de chaque tarif. Les SMs ne sont pas inclus, ils coûtent 0,159 euros chacun. De plus, vous devrez payer 5 euros pour les frais d’expédition de la carte SIM.

Outre les tarifs mobiles, Wifitech propose d’autres services, tels que la fibre, des combinaisons de fibre et de mobile, ou l’énergie. Il s’agit d’une entreprise économique, bien que ses autres services ne soient pas aussi abordables que ses tarifs mobiles, qui sont parmi les plus bas du marché.

