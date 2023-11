Les iPhone 16 disposeraient d’une batterie redessinée plus efficace et résistante

Des images des batteries de l’iPhone 16 Pro ont fuité, révélant certaines de ses nouveautés.

Les iPhone 16 Pro auront des meilleures batteries

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro font déjà la une de nombreux titres, et pourtant leur sortie est prévue dans environ un an. Nous savons déjà beaucoup de nouveautés qu’ils pourraient présenter et, pour le moment, les rumeurs sur ces dispositifs n’arrêtent pas. Récemment, il a été révélé que ces iPhone seraient équipés d’une batterie redessinée, plus efficace et résistante.

Cette possibilité pour les iPhone 16 et iPhone 16 Pro s’ajoute à des détails tels que leurs écrans de 6,3 et 6,9 pouces qui seraient plus efficaces grâce aux nouveaux matériaux OLED sur lesquels travaille Samsung, ainsi qu’à l’arrivée du tétraprisme de la caméra sur l’iPhone 16 Pro, qui lui permettrait d’avoir le zoom 5x que nous avons vu sur l’iPhone 15 Pro Max.

Une batterie plus efficace et résistante

Les dernières rumeurs nous parviennent sous forme d’images divulguées par le leaker Kosutami, qui a partagé sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter) des images des batteries qui équiperaient les iPhone 16 Pro. Selon les informations révélées, la batterie des iPhone 16 Pro aurait une capacité de 3 355 mAh, légèrement supérieure aux 3 274 mAh de l’iPhone 15 Pro. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c’est le changement de design de la batterie.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@KosutamiSan) 20 novembre 2023

L’iPhone 16 Pro marquerait l’abandon de la traditionnelle coque en feuille noire utilisée jusqu’à présent, et serait remplacée par une coque en métal brossé. Bien que les photos montrent un changement esthétique, ce n’est pas là l’objectif du changement. L’objectif du changement est d’améliorer l’efficacité thermique de la batterie et, par conséquent, la gestion de la température. De plus, la nouvelle batterie inclut également un connecteur redessiné, mais nous n’avons pas de données à ce sujet.

Nous nous attendons à voir également sur les iPhone 16 Pro une amélioration de l’objectif ultra grand-angle qui passera à 48 mégapixels, des processeurs A18 Pro, ainsi que des fonctionnalités exclusives d’intelligence artificielle qui arriveront avec iOS 18. Ce ne sont que des rumeurs, mais elles nous aident à nous faire une idée des nouveautés que nous verrons dans les prochaines années.



