Cet ingénieur en avait assez de sa Apple Magic Mouse… donc il l’a totalement transformée

Le design est l’une des philosophies d’Apple. C’est même l’une des raisons pour lesquelles ses produits sont si chers. Il est indéniable que chez Cupertino, ils accordent une très grande importance à l’eye candy, mais il est également vrai qu’ils n’ont pas toujours réussi dans leurs stratégies dans ce domaine.

L’un des péchés mortels les plus graves en matière de design a été commis avec la Magic Mouse (qui a toujours un connecteur Lightning), car pour pouvoir la charger, il faut la retourner pour connecter le câble de charge, ce qui la rend inutilisable pendant que la batterie se charge.

I hacked the Magic Mouse.

And created the world’s first ergonomic Magic Mouse with no weaknesses.

Yes, you can charge it via USB-C right while you’re working!

More details + demo in the thread pic.twitter.com/lxvCXArZdG

— Ivan Kuleshov (@Merocle) Novembre 16, 2023