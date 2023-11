Ce nouveau clavier mécanique est prévu pour les mélomanes

Le Fiio KB3 est un clavier qui intègre un DAC et un amplificateur à l’intérieur pour améliorer le son de l’ordinateur auquel il est connecté

Ce clavier mécanique révolutionnera le son de votre ordinateur grâce à son DAC intégré.

Fiio vient de lancer un clavier mécanique destiné à tous ceux qui sont passionnés par la musique. Le Fiio KB3 est un clavier mécanique qui intègre un DAC et un amplificateur, offrant ainsi la possibilité d’écouter de la musique de la meilleure qualité possible. Ce produit est unique en son genre, car il est plus courant de n’offrir qu’un port pour les écouteurs et de ne pas intégrer de dispositifs d’amélioration audio.

La clé du Fiio KB3 réside dans son DAC, qui est un dispositif destiné à convertir le signal audio numérique provenant de votre ordinateur ou de tout autre appareil électronique en un signal analogique pouvant être écouté via les écouteurs ou, à défaut, les haut-parleurs. Logiquement, la qualité du DAC détermine la qualité du son qui sera reproduit.

Caractéristiques du nouveau Fiio KB3

Le DAC peut lire des formats audio jusqu’à 32 bits et 384 kHz, ce qui assure une reproduction fidèle et précise des sons. L’amplificateur a une puissance de sortie de 2 x 50 mW à 32 ohms, ce qui lui donne suffisamment de puissance pour alimenter la plupart des écouteurs du marché.

HiFi Audio Mechanical Keyboard KB3 Is Officially Released! Time to upgrade your music experience!

Desktop-grade all-in-one DAC and amp, for immersive HiFi music; a customizable keyboard with swappable keys, the perfect slate for experimentation; aluminum-magnesium alloy… pic.twitter.com/G3YkUpfTV8 — FIIO (@FIIO_official) 17 novembre 2023

Le boîtier en alliage d’aluminium et de magnésium associé à une finition mate du clavier lui confère une apparence sophistiquée. Les touches sont de type Gateron G Pro 3.0 Yellow, offrant une sensation douce et un son agréable. Le clavier est doté d’un rétroéclairage RGB que vous pouvez personnaliser selon vos goûts. De plus, il dispose d’une molette de volume et de quatre boutons multimédias qui vous permettent de contrôler la musique sans utiliser la souris.

Le FiiO KB3 se connecte à l’ordinateur via un câble USB-C, qui sert également à alimenter le DAC et l’amplificateur. Le clavier est équipé d’une sortie casque de 3,5 mm et d’une entrée de ligne de 4,4 mm, que vous pouvez utiliser pour connecter d’autres appareils audio tels qu’un lecteur portable ou un téléphone portable. Le clavier est également compatible avec le logiciel FiiO Music, qui vous permet d’ajuster les paramètres audio et de créer des profils personnalisés.

Où acheter le FiiO KB3 et combien coûte-t-il ?

Le FiiO KB3 est un clavier mécanique conçu pour les mélomanes, car il combine les fonctions d’un DAC et d’un amplificateur avec celles d’un clavier de haute qualité. Il s’agit d’un produit innovant et original, qui peut être une bonne option pour ceux qui souhaitent améliorer le son de leur ordinateur.

Vous pouvez acheter le clavier sur la boutique officielle FiiO sur AliExpress, où il est au prix de 150,48 euros. Le clavier est envoyé depuis la Chine, veuillez donc prendre en compte les éventuels frais de douane et les délais de livraison.



