Apple abandonne X à cause des publications antisémites : Elon Musk décide de poursuivre l’organisation qui a démontré cette situation

Apple abandonne X après avoir découvert que ses publicités apparaissent avec des commentaires antisémites : Elon Musk poursuit l’organisation qui a révélé cette situation.

X est devenu un gouffre sans fond de malheurs pour Elon Musk. L’achat de Twitter par le magnat sud-africain semblait être une bonne idée, mais cette acquisition a fait perdre de l’argent à Musk à un rythme vertigineux et inquiétant. Cependant, la faute de tout cela incombe aux décisions qu’il a prises en tant que leader de ce réseau social devenu une entreprise. Maintenant, la situation est encore pire, Apple abandonne la publicité sur Twitter après avoir constaté que ses annonces apparaissent aux côtés de commentaires nazis.

Personne ne devrait être surpris d’apprendre que X regorge de commentaires antisémites, racistes, xénophobes, homophobes, et j’en passe, qui ne devraient pas se trouver sur un réseau social. Elon Musk est le seul responsable du fait que X soit devenue ce genre de plateforme. Les mesures prises par le propriétaire actuel de X, autrefois Twitter, sont celles qui ont permis la transformation de cette plateforme en un lieu dédié à la haine.

Elon Musk soutient l’antisémitisme et poursuit Media Matters

La réaction logique lorsqu’on découvre que ce type de contenu fait partie du réseau social serait d’améliorer les filtres qui permettent cela, mais Elon Musk pense toujours différemment et a décidé de poursuivre Media Matters pour avoir révélé cette affaire aux entreprises qui annoncent sur X.

Media Matters est responsable du fait qu’Apple et IBM sont conscients que leurs annonces sont diffusées aux côtés de commentaires nazis. Cela n’a pas du tout plu à Musk, qui a donc décidé de prendre des mesures légales contre l’entreprise afin de la rendre responsable des pertes économiques subies par l’exode des annonceurs.

Elon Musk est incapable de nier que les commentaires antisémites font partie de X, mais la stratégie qu’il utilisera dans le litige contre Media Matters sera basée sur le fait que l’organisation a manipulé l’algorithme du réseau social pour que ces commentaires apparaissent avec les annonces des entreprises.

Comment Elon Musk prouvera-t-il que Media Matters a manipulé l’algorithme de X ? Le réseau social affirme que Media Matters a créé un profil qui suivait exclusivement les entreprises annonçant sur X et les profils publiant des contenus antisémites. Selon X, la combinaison de ces facteurs a permis aux annonces d’être entourées de publications antisémites.

On ne sait pas ce qui va se passer, à la fois Musk et Linda Yaccarino, PDG de X, restent optimistes. En réalité, Yaccarino a insisté sur le fait que les entreprises n’abandonnent pas complètement le réseau social et mettent plutôt en pause leurs campagnes publicitaires. Seul le temps nous dira ce qui va arriver au réseau social et à Elon Musk.

