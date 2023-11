Gratuit pour une durée limitée : téléchargez cette application d’appareil photo avec 24 000 critiques et une note de 4,5.

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir Cámara manual: DSLR Cámara Pro, l’une des meilleures applications de photographie de Google Play, totalement gratuitement.

Si vous êtes de ceux qui naviguent souvent sur le Google Play Store à la recherche d’applications payantes disponibles gratuitement pour une durée limitée, vous êtes au bon endroit, car nous allons vous expliquer comment obtenir l’une des meilleures applications d’appareil photo pour Android totalement gratuitement grâce à une réduction de 100% sur son prix initial de presque 5 euros.

Il s’agit de Cámara manual: DSLR Cámara Pro, une application de photographie qui accumule plus d’un million de téléchargements et qui a une note moyenne de 4,5 sur 5 sur Google Play basée sur plus de 24 000 critiques des utilisateurs.

Cámara manual: DSLR Cámara Pro est gratuit pendant quelques heures, profitez-en !

Cámara manual: DSLR Cámara Pro est une application de photographie qui se distingue principalement par le fait qu’elle transforme votre smartphone en un appareil photo professionnel, car elle vous permet de configurer des paramètres qui ne sont généralement pas disponibles dans l’application d’appareil photo native de votre téléphone, tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, l’exposition, la mise au point, la balance des blancs ou la vitesse de bits.

Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez prendre des photos de qualité maximale au format RAW et enregistrer des vidéos en résolution 4K avec les modes Timelapse et ralenti, entre autres options.

De plus, étant donné qu’il s’agit d’une version « Pro », vous pourrez profiter de toutes ses fonctionnalités payantes sans dépenser un sou, car toutes sont débloquées. De plus, Cámara manual: DSLR Cámara Pro ne contient ni publicité, ni achats in-app de quelque nature que ce soit, et est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 5.0 et versions ultérieures.

Normalement, Cámara manual: DSLR Cámara Pro est au prix de 4,49 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez la télécharger gratuitement. Si vous voulez essayer cette magnifique application d’appareil photo sans rien payer, il vous suffit de cliquer sur le lien direct vers Google Play que nous avons laissé ci-dessous.

Google Play Store | Cámara manual: DSLR Cámara Pro (Gratuit 4,49 euros )

