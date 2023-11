WISH, Asha et la bonne étoile sort ce vendredi et ni les critiques ne sont pas bonnes

Même si elle tiendra ses promesses.

Les choses vont bien pour Disney, ne nous mentons pas, mais il est vrai qu’elles pourraient aller beaucoup mieux. C’est là que WISH, Asha et la bonne étoile entre en jeu, un nouveau film d’animation qui fait appel à la nostalgie et qui veut être un dynamiteur lors de sa sortie ce vendredi 24 novembre dans les cinémas du monde entier.

Provenant du studio responsable de Frozen, qui prépare déjà son troisième et son quatrième opus, WISH, Asha et la bonne étoile est un film d’animation réalisé par Chris Buck et Fawn Veerasunthorn qui souhaite réussir aux États-Unis en profitant du Thanksgiving jeudi 23 novembre, une fête où les enfants n’ont pas classe, les universités sont fermées jeudi et vendredi, et où les cinémas sont généralement pleins.

C’est précisément là qu’on s’attend à ce que le film, dans lequel la lauréate d’un Oscar Ariana DeBose prête sa voix à Asha, obtienne les meilleures performances lors de sa sortie, avec des prévisions de 45 à 50 millions de dollars de recettes au cours de ses cinq premiers jours (du mercredi au dimanche inclus), ce qui en ferait l’une des meilleures sorties pour un film d’animation… mais seulement si nous comptons depuis le début de la pandémie. Dans le reste du monde, où le film sera lancé de manière échelonnée (en France le vendredi, mais en France la semaine prochaine), les prévisions sont beaucoup plus discrètes pour un Wish qui est actuellement à un faible 50 % d’approbation sur Rotten Tomatoes.

Premières critiques de WISH, Asha et la bonne étoile

Cependant, si nous tenons compte des critiques professionnelles, il semble que le film qui souhaite célébrer le centenaire de la Maison de Mickey Mouse ne sera pas aussi magique qu’on nous l’avait présenté, bien que les fans de Disney sauront l’apprécier quoi qu’il en soit. Variety affirme dans son analyse que « La vraie magie, cependant, ne peut pas être recyclée », mais souligne également comment Wish a tous les atouts pour devenir une nouvelle franchise.

De son côté, The Independent attribue trois étoiles sur cinq à un film qui a été « clairement réalisé avec soin », mais où même les crédits jouent contre lui en montrant des extraits d’autres longs métrages de toute l’histoire de Disney où « il est difficile de ne pas penser : Mon Dieu, c’était génial quand ils faisaient des choses aussi étranges, amusantes et audacieuses que, par exemple, The Emperor’s New Groove ? ».

De quoi parle WISH, Asha et la bonne étoile

L’histoire tourne autour d’une jeune fille appelée Asha (Ariana DeBose), qui désire quelque chose de spécial dans sa vie et décide de faire un vœu à une étoile. Cependant, son vœu prend une tournure inattendue lorsqu’une étoile problématique tombe du ciel pour exaucer sa demande d’une manière peu conventionnelle et trop littérale. Le film est inspiré du centenaire de Disney et explore le thème de la réalisation des vœux.

