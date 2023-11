Au PDG de Microsoft, Sam Altman continuera à compter sur lui, peu importe où il finira par travailler, peu importe où il se trouve.

La stratégie de Microsoft est claire : continuer à miser sur une figure aussi importante qu’Altman.

L’IA et Microsoft forment une alliance indissoluble

Le moment où Sam Altman a été limogé d’OpenAI a pris tout le monde par surprise. D’abord parce que c’était en plein week-end, et ensuite, à cause des raisons pour lesquelles il a été renvoyé de l’entreprise. En théorie, le conseil de surveillance de l’entreprise a considéré qu’ils avaient été trompés par Altman. Ce qui était vraiment surprenant, c’est qu’en l’espace de quelques heures, Microsoft a annoncé l’embauche de Sam Altman en affirmant qu’il était un atout très précieux. Maintenant, cette embauche est de nouveau en attente, mais Microsoft a été très clair sur l’importance d’Altman pour eux.

Un nouveau tournant surprenant

À ce stade, la question Altman est devenue plus une affaire qui se rapproche dangereusement du monde des ragots. Cependant, il est important de savoir où la figure la plus importante du monde de l’intelligence artificielle va atterrir. Au départ, il devait être embauché par Microsoft, mais il existe la possibilité qu’il retourne maintenant chez OpenAI si le conseil d’administration démissionne en bloc.

Dans le cas où cela ne se produirait pas, tant Sam Altman que l’ancien président d’OpenAI, Greg Brockman, formeraient une équipe spéciale de développement de l’IA au sein de Microsoft. Ils seraient ainsi en quelque sorte la concurrence de l’entreprise qu’ils ont eux-mêmes créée et fondée à partir de zéro.

Selon Business Insider, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, s’est prononcé pour clarifier que Sam Altman sera toujours du côté de Microsoft, indépendamment de l’endroit où il obtient un emploi.

Peu importe où se trouve Sam, il travaille avec Microsoft – Satya Nadella.

L’ordre des événements a été plus ou moins le suivant :

Sam Altman a été licencié de sa propre entreprise pour avoir prétendument trompé les investisseurs.

Le lundi, Microsoft a annoncé qu’il allait embaucher Sam Altman pour son entreprise.

Il a également recruté un ancien directeur important d’OpenAI pour qu’ils dirigent tous deux une nouvelle équipe d’intelligence artificielle chez Microsoft.

Cependant, le feuilleton continue et il est possible que l’entreprise d’IA réintègre Sam Altman et son collègue.

Le PDG de Microsoft n’a aucun problème avec cela, car il assure que où qu’il soit, il continuera à travailler pour Microsoft.

Il n’est pas étrange d’entendre ces paroles de la bouche de Satya Nadella, après tout, OpenAI dépend pratiquement de Microsoft. Leurs investissements dans l’entreprise d’IA sont massifs et sans cela, il serait impossible qu’ils restent à flot. Il semble qu’Altman soit l’homme fort qui fait le lien entre les deux entreprises et, à cet égard, OpenAI perdrait un atout très important pour maintenir l’entreprise à flot. Nous ne pouvons pas oublier que OpenAI saigne de manière notable et pourrait faire faillite s’il ne trouve pas de financement.

