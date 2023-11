La Dynamic Island ne serait pas exclusive à l’iPhone : Apple la teste sur d’autres appareils

La Dynamic Island est arrivée sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max dans le but de remplacer l’encoche par quelque chose que les utilisateurs pourraient exploiter. Après un an d’existence, Apple a bien fait de l’inclure dans tous les iPhone 15 qu’elle a lancés il y a à peine deux mois et semble être à l’œuvre pour l’amener sur d’autres appareils : les iPad.

L’arrivée de la Dynamic Island sur l’iPad a toujours été fantasmée par certains utilisateurs, comme nous l’avons vu dans de nombreux concepts qui ont été réalisés, cependant, il semble qu’elle cesserait bientôt d’être seulement un fantasme, car des rumeurs récentes affirment que Apple travaille dessus et que la Dynamic Island pourrait arriver sur l’iPad très bientôt.

Comme l’affirme le leaker Majin Bu sur son compte personnel de X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Apple serait en train de développer d’autres appareils avec le logiciel de la Dynamic Island. Ses sources lui confirment que ce serait un iPad, mais comme il l’indique dans sa publication, il n’en est pas encore sûr.

Based on what I have been told, it is possible that Apple is developing other devices with Dynamic Island Software. I have received information as I have already said regarding the new iPad, but I am not yet sure of the source so I am waiting for further feedback . However, one… pic.twitter.com/M9Sb2gAIcZ

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) Novembre 20, 2023