La nouvelle version de WhatsApp pour iPhone inclut une nouvelle façon de se connecter

WhatsApp continue de se développer avec de nouvelles fonctionnalités. L’application de messagerie la plus utilisée au monde permet désormais d’accéder aux Statuts à partir des discussions et fait également des avancées pour permettre les discussions avec une IA intégrée à l’application elle-même ; à la manière de ce que permettent ChatGPT ou Bard.

La nouveauté dont nous parlons aujourd’hui concerne uniquement les utilisateurs iOS, et selon ce que nous lisons dans WABetaInfo, la dernière version stable de l’application pour iPhone permet déjà d’associer le compte WhatsApp à une adresse e-mail. De cette manière, on obtient une vérification supplémentaire au-delà du numéro de téléphone associé.

Une barrière de sécurité supplémentaire

Selon le média, l’idée derrière cette mesure est de fournir aux utilisateurs une méthode de connexion alternative lorsqu’ils ne peuvent pas utiliser les SMs d’authentification habituellement utilisés par WhatsApp. La fonctionnalité est disponible dans la version 23.24.70 de WhatsApp pour iOS, qui peut déjà être téléchargée depuis l’App Store (ou se mettra automatiquement à jour sur votre téléphone).

D’après le média, rien n’apparaît officiellement dans les notes de mise à jour concernant cette fonctionnalité, mais il est précisé qu’un bug qui ralentissait l’application pour certains utilisateurs a été résolu. Quoi qu’il en soit, selon WABetaInfo, il est confirmé que la capacité d’associer le compte WhatsApp à une adresse e-mail existe et est fonctionnelle.

Cependant, bien que la mise à jour de la version stable devrait déjà être disponible via l’App Store, il est possible que le déploiement soit progressif et que tout le monde ne la reçoive pas en même temps. Quoi qu’il en soit, si vous êtes inscrit au programme de bêta via TestFlight, il est probable que vous deviez vérifier si vous pouvez déjà l’installer sur votre téléphone.

