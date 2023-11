Starfield reçoit l’une de ses plus grandes mises à jour à ce jour : DLSS, nourriture et plus

Starfield, le jeu de Bethesda qui s’est avéré être l’une des sorties les plus attendues de cette année 2023, a reçu une grande mise à jour qui inclut le DLSS tant attendu pour améliorer le taux de rafraîchissement. De plus, en plus de la résolution des bugs et des problèmes présents dans le jeu, la mécanique de manger en temps réel a été ajoutée, ce qui permettra de se jeter sur la nourriture présente dans le jeu sans avoir besoin de la stocker au préalable dans l’inventaire.

Un correctif très attendu pour Starfield

Le nouveau correctif annoncé par Bethesda permettra aux joueurs PC de bénéficier de manière significative de l’amélioration des performances grâce à la technologie DLSS de NVIDIA en termes de taux d’images et de latence. D’autre part, la possibilité de manger pendant le gameplay améliorera la qualité de vie des joueurs, qui pourront déguster leurs Chunks préférés sans avoir à les stocker au préalable.

Les autres améliorations apportées dans le dernier correctif de Starfield sont les suivantes :

Ajustements de la détection des ennemis afin qu’elle ne soit pas aussi stricte.

Correction du bug qui empêchait parfois de tirer avec une arme.

Correction du bug qui enlevait les vêtements des PNJ.

Correction de l’erreur de caméra lors de certains décollages, atterrissages ou sauts de gravité.

Suppression du bug occasionnel qui faisait disparaître le vaisseau spatial.

Correction de la défaillance qui empêchait parfois d’accéder à l’inventaire ou à la sauvegarde après avoir rejoint The Unity.

Starfield a encore beaucoup à offrir

Même si Starfield en tant que jeu vidéo a un début et une fin, Bethesda continue de travailler actuellement sur le développement de DLC pour le jeu. Ces contenus supplémentaires comprendront des extensions avec de nouvelles missions et histoires à découvrir. Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée pour l’arrivée de ces contenus, mais compte tenu de l’implication de Bethesda dans ce jeu (ils ont même engagé Imagine Dragons pour une chanson), il ne fait aucun doute que ces extensions seront à la hauteur du jeu de base.

Starfield a connu un grand succès en termes de trafic et de ventes, mais il a également reçu de nombreuses critiques concernant son niveau technique, principalement lié au moteur graphique que beaucoup considèrent comme dépassé pour les temps actuels. C’est pourquoi, dans le but d’améliorer l’optimisation du jeu, la technologie DLSS était une mesure très résolutive pour réduire les critiques concernant ses aspects techniques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :