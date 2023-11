L’écran du Google Pixel 8 est encore plus lumineux que ce que Google avait dit

Il y a une différence de 200 nits entre la luminosité annoncée par Google et ce que propose réellement le Pixel 8, et la clé se trouve dans le taux de rafraîchissement.

L’écran du Google Pixel 8 brille sur la Gran Vía de Madrid / Image : Esteban García Marcos

Êtes-vous de ceux qui ont toujours l’écran de leur téléphone au maximum de luminosité, ou au contraire, de ceux qui montrent leur écran et qui doivent se crever les yeux pour essayer de décrypter quelque chose ? D’une manière ou d’une autre, il est toujours bon de savoir que votre téléphone peut être encore plus lumineux que ce que vous pensiez, une information que l’on vient juste de découvrir à propos du Google Pixel 8.

Comme nous vous l’avons expliqué dans la revue du Google Pixel 8 Pro, le modèle le plus puissant de la nouvelle série, ce téléphone a fait un bond en avant au niveau du matériel par rapport à la génération précédente. Avec un écran Super Actua Display OLED qui se hisse au niveau des meilleurs panneaux du marché, il atteint une luminosité de 1 600 nits avec HDR et une luminosité maximale impressionnante allant jusqu’à 2 400 nits.

Le Pixel 8 est 200 nits plus lumineux que prévu

Mais son petit frère n’est pas en reste, car le Google Pixel 8 bénéficie d’un écran Actua Display OLED qui atteint les 1 400 nits avec HDR et même 2 000 nits en luminosité maximale. À ce jour, il s’agit des écrans de smartphones les plus lumineux vendus aux États-Unis, dépassant les 1 750 nits du Samsung Galaxy S23 Ultra et égalant le pic de luminosité de l’iPhone 15 Pro Max, par exemple.

Eh bien, selon une analyse réalisée par Dylan Raga sur XDA-Developers, le Pixel 8 normal est encore plus lumineux que ce que Google partage dans les spécifications du produit. Apparemment, ce téléphone est capable d’atteindre une luminosité d’écran complète de 1 600 nits, ce qui se traduit par 200 nits de plus que ce que dit le géant technologique, se hissant au niveau de son grand frère, le Pixel 8 Pro.

Vous vous demandez sûrement comment cela est possible, et l’explication donnée par Raga est que le Pixel 8 parvient à ces 200 nits supplémentaires lorsque l' »écran fluide » du téléphone est activé, que vous pouvez trouver dans la section Paramètres. Il s’agit d’une option qui augmente automatiquement la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour certains types de contenu, et lorsqu’elle est désactivée, le panneau du smartphone est limité aux 1 400 nits promis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :