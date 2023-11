Le Lex Luthor de Superman: Legacy a déjà son acteur

Et ça ne pouvait pas mieux nous convenir.

Nicholas Hoult devra se raser la tête.

Superman: Legacy avance avec fermeté et, après les grèves des scénaristes et des acteurs, continue de confirmer de nouvelles informations sur son développement. Il y a quelques jours à peine, nous avons annoncé que María Gabriela De Faría serait l’une des méchantes d’un film qui ne bouge pas du calendrier et reste fixé au 11 juillet 2025. Maintenant, c’est au tour de qui sera Lex Luthor, l’antagoniste principal de l’extraterrestre venu de Krypton.

Et le choix s’est porté sur Nicholas Hoult, un acteur qui nous montre depuis des années de quoi il est capable grâce à ses interprétations dans Le Choc des Titans, Tolkien ou X-Men: Le commencement, et qui connaît une grande popularité actuellement, avec rien de moins que cinq films prévus pour 2024, comme Nosferatu, le nouveau Garfield, The Order, The One et Juror No.2, qui pourrait être le dernier film de Clint Eastwood dans sa longue carrière de réalisateur.

En effet, il était inévitable que Hoult apparaisse dans Superman: Legacy d’une manière ou d’une autre, puisqu’il a même été envisagé pour jouer l’Homme d’Acier, rôle finalement réservé à David Corenswet, qui formera un couple avec Rachel Brosnahan dans la peau de Lois Lane. L’acteur britannique devra donc se raser la tête pour incarner le magnat de Metropolis, bien qu’il reste encore quelques mois avant le début du tournage, qui aura lieu en mars de l’année prochaine.

Ce que nous savons de Superman: Legacy

Superman: Legacy est l’une des pierres angulaires du nouveau Univers Cinematographic de DC (DCU), dont les principaux responsables sont actuellement James Gunn et Peter Safran. Les détails de l’intrigue de Superman: Legacy sont encore secrets, mais le réalisateur James Gunn a révélé que le film ne racontera pas à nouveau l’origine du kryptonien, et se concentrera plutôt sur un Superman plus mature confronté à de nouveaux défis. Gunn a également déclaré qu’il s’inspire de la série de bandes dessinées All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, qui raconte une histoire plus introspective et émotionnelle sur l’Homme d’Acier. Outre les acteurs déjà mentionnés, la distribution comprend Nathan Fillion dans le rôle de Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced dans le rôle de Hawkgirl, Edi Gathegi dans le rôle de Mr. Terrific et Anthony Carrigan dans le rôle de Metamorpho.

