Sam Altman pourrait redevenir CEO d’OpenAI

Après le licenciement de Sam Altman en tant que PDG d’OpenAI, l’avenir de l’entreprise créatrice de ChatGPT a été remis en question. Le leadership de Sam Altman, selon les travailleurs d’OpenAI, a été essentiel pour le succès de l’entreprise. L’équipe d’OpenAI vénère tellement Sam Altman que même Greg Brockman, cofondateur de l’entreprise, a démissionné de son poste après le licenciement de Sam Altman par le conseil d’administration.

À l’ancien directeur général d’OpenAI, il n’a pas été difficile de trouver du travail, car ce sont ceux de Redmond qui lui ont tendu la main et lui ont offert le leadership d’une nouvelle équipe de développement de l’intelligence artificielle de Microsoft. Malgré l’offre de Microsoft, Sam Altman semble intéressé à retourner à OpenAI si certaines conditions sont remplies.

Altman n’a pas signé de contrat avec Microsoft, ce qui est crucial pour connaître ses intentions sur le marché du travail. En réalité, le fait de ne pas s’être engagé directement avec l’entreprise créatrice de Windows a suscité des rumeurs, et avec elles est venue une information indiquant un éventuel retour de Sam Altman à OpenAI.

L’information est basée sur la pression exercée sur l’entreprise par les travailleurs. Presque tous les employés d’OpenAI ont exprimé leur intention de démissionner du projet si la destitution de Sam Altman n’est pas annulée, se battant ainsi pour la réintégration d’Altman dans l’entreprise.

we have more unity and commitment and focus than ever before.

we are all going to work together some way or other, and i’m so excited.

one team, one mission.

