Apprendre à reconnaître les fausses informations sur Internet deviendra une matière obligatoire dans certaines écoles

Les écoles primaires et secondaires de Californie enseigneront aux élèves à détecter les fausses nouvelles.

La loi arrive dans une crise de méfiance du public envers les médias

Nous vivons entourés de fausses nouvelles, de conspirations et de théories infondées qui influencent notre comportement. C’est pourquoi l’État de Californie (États-Unis) souhaite que ses jeunes disposent des outils nécessaires pour identifier les fausses nouvelles. Afin qu’ils soient capables de le faire, apprendre à les reconnaître sera une matière scolaire à partir de 2024.

Une loi adoptée à l’unanimité presque totale

Le gouverneur Gavin Nerson, du Parti démocrate, a signé le projet de loi 873 en octobre dernier. Celui-ci exige que l’État intègre l’éducation aux médias dans toutes les branches d’études de ce qu’on appelle l’école élémentaire et secondaire (K-12). Ce ne sera pas une classe indépendante, mais cet apprentissage sera inclus dans les cours et les leçons déjà existants.

« J’ai vu l’impact que la désinformation a eu dans le monde réel : comment cela affecte la façon dont les personnes votent, s’ils acceptent les résultats des élections, s’ils essaient de renverser notre démocratie », a déclaré l’initiateur du projet de loi, l’assembléiste Marc Berman, démocrate de Menlo Park. « Il s’agit de s’assurer que nos jeunes ont les compétences nécessaires pour naviguer dans ce paysage » a-t-il ajouté.

Cette loi a été adoptée à presque l’unanimité, ce qui souligne son caractère non partisan. La Californie n’est pas le seul État à avoir promulgué des lois similaires, le Delaware, le New Jersey et le Texas ont également adopté d’autres lois solides sur l’éducation aux médias. Plus d’une douzaine d’autres États suivront bientôt leur exemple, selon Media Literacy Now, une organisation à but non lucratif qui milite en faveur de l’éducation aux médias dans les écoles.

Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2024. À cette date, l’État commencera à mettre à jour les programmes d’études, bien qu’il encourage déjà les enseignants à se former à l’éducation aux médias. La clé de son adoption rapide a été sa simplicité, selon Berman. Pour lui, l’important était de l’adopter, afin de pouvoir ensuite corriger d’éventuelles erreurs.

Son implémentation arrive dans une crise de méfiance du public envers les médias, qui touche particulièrement la population jeune. Un sondage réalisé en 2022 par le Pew Research Center a révélé que les adultes de moins de 30 ans sont presque aussi susceptibles de croire aux informations provenant des réseaux sociaux qu’aux médias d’information nationaux. De plus, seulement 7% des adultes ont une grande confiance dans les médias, selon un sondage Gallup réalisé en 2022.

La prolifération de fausses nouvelles ne se limite pas aux États-Unis, elle affecte également l’Europe et le reste de la planète. Il semble que les dirigeants se bousculent à ce sujet, car l’Union européenne fait pression sur X pour renforcer sa sécurité. D’autre part, les premières condamnations pour la fabrication d’articles falsifiés par le biais de l’IA commencent à arriver.

