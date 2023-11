Samsung Galaxy A15 5G : fuites du design et des spécifications du nouveau best-seller abordable de Samsung

Les premiers rendus officiels du Samsung Galaxy A15 5G nous confirment que le nouveau smartphone pas cher de la marque sera doté d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une caméra principale de 50 MP avec un zoom numérique 10x.

Le design complet du nouveau Samsung Galaxy A15 5G en couleur bleu foncé

Malgré le fait que Samsung mette l’accent sur la préparation du lancement de ses nouveaux flagship, les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra, qui aura lieu le 17 janvier 2024, le géant coréen n’oublie pas sa nouvelle génération de smartphones pas cher et finalise également les détails de la présentation de son nouveau fleuron dans la gamme d’entrée, le Samsung Galaxy A15 5G.

Une bonne preuve en est qu’une récente fuite vient de dévoiler à la fois le design et les principales spécifications du Samsung Galaxy A15 5G, un smartphone appelé à devenir l’un des meilleurs vendeurs de 2024.

Design et caractéristiques du futur Samsung Galaxy A15 5G

Le média Newzonly a partagé les premiers rendus officiels du Samsung Galaxy A15 5G, qui confirment à la fois le design et certaines caractéristiques du nouveau smartphone pas cher de la marque coréenne.

Comme vous pouvez le voir sur ces rendus, que nous vous laissons ci-dessous, le Samsung Galaxy A15 5G optera pour un design plat avec des boutons latéraux qui présentent la même saillie que celle que nous avons vue sur le Galaxy A25, un écran avec une encoche Infinity-U pour loger sa caméra selfie et un dos avec un module triple de caméras arrière parfaitement intégré dans le châssis.

De plus, ces premiers rendus officiels nous permettent de voir le Samsung Galaxy A15 5G dans l’une de ses couleurs disponibles, le bleu foncé, bien qu’il soit également attendu dans deux autres teintes : noir et jaune.

En plus du design, cette nouvelle fuite confirme également que le Galaxy A15 5G sera équipé d’un grand écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+ octa-core accompagné d’un GPU Mali G57, de plusieurs options de stockage interne allant jusqu’à 128 Go, toutes extensibles avec des cartes microSD jusqu’à 1 To, et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 25 W.

Sur le plan photographique, le Samsung Galaxy A15 5G disposera d’un système de caméras arrière composé d’ un capteur principal de 50 mégapixels avec un zoom numérique 10x, d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ainsi que d’ une caméra frontale de 13 mégapixels.

Quant aux autres caractéristiques du Galaxy A15 5G, cette fuite assure que le nouveau smartphone pas cher de la marque sera doté d’un capteur d’empreintes sur le côté et fonctionnera avec One UI 5 sous Android 13 comme système d’exploitation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :