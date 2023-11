Liste des cinq premiers téléphones mobiles Xiaomi qui pourront installer HyperOS de manière stable

Il est clair que l’équipe de développement de Xiaomi travaille à plein régime pour apporter le nouveau système d’exploitation HyperOS au plus grand nombre possible d’utilisateurs. Il reste encore quelques semaines avant que ce logiciel ne soit déployé officiellement, mais nous savons déjà quels seront les cinq premiers appareils Xiaomi qui pourront être mis à jour.

En plus de la mise à jour de HyperOS, tous ces appareils pourront également profiter d’une nouvelle version basée sur Android 14 afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Malheureusement, elle commencera d’abord à être déployée sur le marché chinois en attendant que nous puissions voir ses versions globales plus tard.

Pour l’instant, il y en aura cinq, mais la liste s’allongera beaucoup plus

Comme nous l’avons dit, grâce à l’équipe de GSMChina, nous avons pu connaître les cinq appareils, une information extraite directement du serveur officiel de Xiaomi et dont les versions stables ont déjà été testées en interne par la marque chinoise en vue de leur prochain déploiement.



Plus précisément, les cinq appareils Xiaomi qui pourront être mis à jour en premier lieu sont le Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 12T, Xiaomi Pad 6 Max et Redmi K60 Pro, tous ces modèles étant chinois et dont les variantes globales pourront bénéficier de cette mise à jour quelques mois plus tard. Cela s’appliquera également à de nombreux autres modèles à l’avenir.

Cela étant dit, il ne reste plus qu’à attendre que Xiaomi ajoute tous ces smartphones à la liste des appareils mis à jour vers HyperOS, une liste assez courte puisque seuls les Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 en bénéficient actuellement, nous verrons donc comment cela évolue à l’avenir.

Source | GSMChina

