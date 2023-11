Tout ce que vous devez savoir sur YouTube Playables : la nouvelle façon de jouer sur YouTube

Google a commencé la période de tests de YouTube Playables et les images révélées montrent comment fonctionnera l’intégration des jeux vidéo sur YouTube

Les premières images de YouTube Playables ont été révélées : voici comment fonctionnera le service de jeux vidéo intégré à YouTube.

YouTube Playables est la dernière proposition de la plateforme de streaming vidéo de Google, le projet repose sur l’intégration de jeux vidéo dans YouTube. L’idée n’est pas innovante, Netflix le fait déjà et aujourd’hui, jouer à n’importe quel type de jeu est vraiment simple grâce à l’énorme quantité de services proposés sur le marché.

Qu’est-ce qui rend YouTube Playables spécial ? En réalité, rien, mais Google semble ne pas vouloir abandonner le secteur des jeux vidéo après l’échec de Stadia. Cette fois-ci, l’approche est différente, elle ne repose pas sur la création d’une nouvelle plateforme et utilisera YouTube comme base pour cette nouvelle aventure dans un secteur de plus en plus compétitif.

YouTube Playables : comment ça fonctionne et qu’est-ce que le service de jeux vidéo de YouTube offre

Google a annoncé YouTube Playables en septembre de cette année et depuis lors, l’entreprise a gardé le projet secret, jusqu’à présent. La fuite d’un utilisateur à Android Authority a permis de découvrir presque complètement l’interface que YouTube Playables inaugurera et ses fonctionnalités.

Les captures d’écran montrent que les jeux sur YouTube auront leur propre espace, différenciant ainsi les contenus comme les vidéos ou les Shorts des jeux vidéo qui seront désormais proposés sur YouTube dans le cadre de cette nouvelle incursion de Google dans ce secteur.

En ce qui concerne les jeux disponibles, il y a de mauvaises nouvelles pour tous ceux qui espéraient des titres de consoles sur YouTube. Les jeux de YouTube Playables sont pour appareils mobiles, les titres disponibles et visibles grâce aux captures d’écran sont les suivants :

Color Pixel Art

Carrom Clash

Cannon Balls 3D

Basketball FRVR

Angry Birds Showdown

Cube Tower

Crazy Caves

Scooter Extreme

State.io

Brain Out

8 Ball Billiards Classic

Color Burst 3D

Stack Bounce

Daily Crossword

Daily Solitaire

Les captures d’écran montrent l’interface de YouTube Playables sur les téléphones mobiles, mais on s’attend à ce que ce nouveau service soit également intégré à la version de bureau de YouTube. Ce choix est différenciateur car il ferait la différence avec Netflix qui ne propose les jeux que sur les mobiles.

Google n’a pas encore annoncé de date de sortie pour YouTube Playables, bien que les captures d’écran révèlent que la démo du service sera disponible jusqu’au 28 mars. Cependant, pour pouvoir la tester, il faudra être abonné à YouTube Premium et, logiquement, avoir la chance d’être sélectionné.

