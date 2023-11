Ces écouteurs Bose haut de gamme avec une autonomie de 24 heures sont une excellente opportunité à moins de 200 euros.

En ce Black Friday, il y a des centaines de modèles de fabricants haut de gamme avec des réductions brutales.

Les Bose QuietComfort SE sont conçus pour profiter au maximum de votre musique préférée.

En suivant les offres en direct de la semaine du Black Friday, nous avons trouvé des écouteurs Bluetooth avec un grand rabais. Il s’agit des Bose QuietComfort SE, un modèle d’écouteurs haut de gamme de la marque américaine qui sont passés de 289,95 euros à 199,90 euros sur Amazon et au même prix sur PcComponentes.

Bose est l’un des fabricants les plus répandus dans le monde au niveau professionnel. Vous pouvez trouver ses écouteurs dans les studios d’enregistrement, ses haut-parleurs dans de nombreuses discothèques et ses barres de son dans les expositions les plus exclusives de home cinéma. En termes de couleur, le seul modèle en promotion est le modèle noir et il est livré avec un étui de voyage.

Obtenez des Bose incroyables avec une réduction de 90 euros

La première chose qui attire l’attention avec ces écouteurs Bluetooth de Bose est leur apparence physique. Malgré leur apparence un peu fragile à première vue en raison de leur arceau en plastique, ils sont très résistants. Ils pèsent environ 300 grammes, donc ce n’est pas quelque chose de très léger, ils sont robustes, leurs composants internes sont de très bonne qualité. Les coussinets sont recouverts de similicuir, tout comme l’arceau en nylon.

Ils intègrent une batterie qui peut nous donner jusqu’à 24 heures d’autonomie avec une seule charge. Vous pourrez même prolonger ce temps grâce à son port Jack 3,5 mm et au câble inclus. Pour les plus nostalgiques du fil, et pour ceux qui utilisent toujours des écouteurs filaires, c’est une option d’utilisation que certains regrettent.

Vous voulez un son haute fidélité ? Vous l’aurez avec tout ce que fabrique Bose. Ses haut-parleurs de 40 mm intègrent une architecture TriPort qui nous offre de la puissance et de la profondeur dans les sons. Peu importe le volume que vous utilisez, ils s’adaptent automatiquement à vous en offrant les meilleurs graves et aigus à chaque instant.

Si vous vous retrouvez à court de batterie à un moment donné, vous pouvez toujours utiliser le câble comme je l’ai mentionné, mais vous pourrez également recharger la batterie en quelques minutes. Sa fonction de charge rapide vous permet d’obtenir 3 heures d’utilisation en seulement 15 minutes branché au chargeur.

Ce modèle de Bose intègre jusqu’à 6 microphones dans ses haut-parleurs. Ainsi, certains d’entre eux sont chargés de filtrer le son ambiant pour qu’aucun ne parvienne à vos oreilles pendant que vous écoutez de la musique. Lors des appels, certains de ces microphones captent votre voix de manière spectaculaire, tandis que les autres annulent les bruits gênants autour de vous.

➡️ Voir l’offre Bose QuietComfort SE

Dans les haut-parleurs, vous avez plusieurs boutons physiques tels que le bouton d’alimentation, ceux pour régler le volume et un autre pour changer de mode. Ce modèle est livré avec une trousse de voyage souple sérigraphiée avec le logo de la marque, un câble Jack 3,5 mm et un autre USB-C pour les charger. Vous pourrez également ajuster plusieurs paramètres des écouteurs depuis l’application Bose Music.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui figurent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :