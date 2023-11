Les prochains MacBook pourraient enfin copier l’une des meilleures fonctionnalités de l’iPad

La division Apple Silicon étendra bientôt ses capacités pour fournir des modems conçus en interne, qui arriveront sur toute la gamme de produits, y compris les iPhone, iPad, Apple Watch et même les MacBooks.

Apple a de grands projets pour les années à venir, avec beaucoup de technologie en préparation pour continuer à surprendre l’industrie depuis Cupertino, et des nouveautés qui s’appliqueront à presque toute sa gamme, bien que nous sachions tous que ce seront ses lunettes de réalité mixte innovantes, l’Apple Vision Pro, qui concentreront une grande partie des discussions en 2024 et dans les exercices suivants.

Et il y a beaucoup de dispositifs et d’améliorations qui se préparent pour l’année prochaine, qui s’annonce chargée dans l’écosystème de la pomme, c’est pourquoi nous avons voulu l’analyser et vous donner un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre, afin que vous ayez toutes les informations nécessaires et que vous n’achetiez pas de façon excessive lors du prochain Black Friday à venir.

Quoi qu’il en soit, ce qui nous intéresse ici ne sont pas les rumeurs, mais des informations plus concrètes, proches et fiables, car nous parlons d’une nouvelle qui a été publiée il y a quelques jours par un illustre comme Mark Gurman, qui dans sa newsletter Power On sur Bloomberg a analysé certaines des fuites provenant de Cupertino concernant de nouveaux puces qui sont en cours de développement dans les départements matériel et semi-conducteur.

La connectivité mobile arrivera à tous les produits du catalogue Apple grâce aux modems de sa division Silicon, qui sont déjà avancés et arriveront dans 2 à 3 ans selon Mark Gurman.

En réalité, nous savions déjà que cela faisait un moment qu’Apple voulait abandonner les modems de Qualcomm au profit des siens propres, tout comme elle l’a fait avec les puces Apple Silicon pour les ordinateurs Mac, les téléphones iPhone ou les tablettes iPad dans leurs différentes architectures.

Et bien que cela ait été retardé un peu depuis les plans initiaux connus en 2018, il semble qu’Apple ait maintenant une date approximative pour nous présenter ses propres modems de communication intégrés, une puce qui, nous comprenons, s’ajoutera aux Apple M ou Apple A sur les différents appareils dans le but de compléter le processus de symbiose qui permet à Cupertino de mieux contrôler le matériel et le logiciel en les concevant entièrement en interne.

Selon Mark Gurman lui-même, le premier modem d’Apple sera prêt au long de l’année 2026, avec des plans étendus, et il semble que cela ne se limitera pas seulement aux iPhone ou aux iPad, mais aussi aux ordinateurs portables MacBook et aux dispositifs portables de la société :

« Apple aura probablement besoin de deux ou trois années supplémentaires pour intégrer cette puce dans les versions avec connectivité mobile de l’Apple Watch ou de l’iPad, ainsi que dans les Mac, une fois que cette pièce sera intégrée dans les SoC de la société. » – Mark Gurman, de Bloomberg.

Ainsi, nous savons déjà qu’Apple souhaite avoir sa propre puce système sur puce avec tout intégré et conçu par eux-mêmes, y compris le modem, le CPU et le GPU afin de libérer de l’espace et d’améliorer l’optimisation et les performances. Cela a été décisif dans la décision de Steve Jobs dans le passé d’abandonner la connectivité 3G pour le MacBook Air, car le modem et tout le nécessaire occupaient trop d’espace.

De plus, Gurman a également confirmé qu’Apple a d’autres projets moins avancés en cours dans sa division « Silicon », qui nécessiteront encore plus de temps de développement, mais qui incluent de nouveaux capteurs de caméra, des batteries, des puces de connectivité combinée Bluetooth + Wi-Fi et des écrans en micro-LED, ainsi qu’un système de surveillance de la glycémie non invasif qui arrivera sur l’Apple Watch.

Beaucoup de technologie que nous verrons si elle est finalement confirmée ou si elle reste en suspens, bien qu’avec autant de temps avant de la voir arriver sur le marché, nous aurons probablement plus de nouvelles dans les mois à venir.

