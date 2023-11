Ils sont un succès, donc Samsung assure ses Galaxy Z Flip6 et Flip7

Samsung confirme sa confiance totale dans les téléphones pliables et sécurise déjà les marques Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Flip7 auprès de l’OMPI pour les années à venir.

Sur l’image, le Galaxy Z Flip5, la dernière itération du pliable de type ‘clapet’ de Samsung.

Peut-être en raison de leur confort et de leur polyvalence, ou peut-être parce qu’ils sont en réalité plus économiques que les ‘fold’, il est certain que le format clapet s’est imposé comme la forme pliable la plus vendue au monde, évidemment avec la référence des Galaxy Z Flip que Samsung a transformés en un succès de vente presque inattendu, mais qui compte déjà la cinquième génération avec une formule affinée et de plus en plus attrayante en tant que téléphone mobile principal.

Ce n’est pas surprenant, car tous les experts prévoient de plus en plus de téléphones pliables sur le marché, avec de plus en plus de fabricants se battant dans ce segment, et Samsung, qui l’a presque inventé et fait évoluer principalement seul, voit également ses chiffres de vente se multiplier, ce qui rend la Corée du Sud très optimiste quant à la famille Galaxy Z.

La présence et les ventes vont continuer à croître, il n’est donc pas surprenant que Samsung ait assuré la marque des Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Flip7 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI, qui a déjà enregistré et accordé ces deux appellations commerciales au géant de Séoul.

Ainsi, de manière indirecte, Samsung nous assure également la continuité des Galaxy Z en 2024 et 2025, ou du moins nous confirme que ses départements de conception et de R&D travaillent déjà avec la rénovation des ‘Flip’ en tête pour les deux prochaines années, comme l’avaient anticipé les amis de SamMobile il y a quelques heures.

Il reste encore beaucoup de temps pour les connaître, donc parler maintenant d’un hypothétique Galaxy Z Flip6 n’aurait aucun sens, mais nous ne doutons pas que cet enregistrement, par lequel Samsung s’assure de décider du destin des marques Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Flip7 sans interférences ni intermédiaires, est un avant-goût de ce que nous verrons à l’été 2024.

Il est encore trop tôt pour parler d’un Galaxy Z Flip6 qui arrivera hypothétiquement à l’été 2024, mais nous les verrons certainement avec une puce Snapdragon 8 Gen 3 ‘for Galaxy’ et également des améliorations en termes de durabilité, de batterie et d’appareils photo.

En réalité, je vais plus loin et j’évalue les mouvements de Samsung au cours des derniers exercices, je pense qu’un concept et une construction très similaires pourraient être attendus pour le Galaxy Z Flip5, qui insistera sur l’amélioration de la durabilité et présentera également de meilleurs capteurs photo, avec la puce Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy et probablement une optimisation interne qui lui permettra d’avoir une batterie plus grande.

C’est le pliable le plus important de Samsung et probablement aussi du marché, donc les attentes sont toujours élevées… Que nous réservera Samsung ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :