Voici toute la technologie propre qu’Apple souhaite développer pour ses produits au cours des prochaines années

Apple a l’intention de développer davantage sa propre technologie afin de ne plus dépendre de tiers. Apple est connue pour sa combinaison parfaite entre logiciel et matériel, ce qui lui permet de contrôler jusqu’au moindre détail de ses dispositifs. Certains exemples de cela sont la faible quantité de mémoire RAM nécessaire pour les iPhone ou encore les processeurs Apple Silicon qui donnent de très bons résultats. Cependant, Apple souhaite aller encore plus loin dans cette direction ces prochaines années.

Les plans d’Apple visent à développer plus de technologie à l’avenir

Comme le souligne Mark Gurman dans son dernier bulletin hebdomadaire Power On, Apple cherche à créer davantage de composants propriétaires afin de réduire sa dépendance envers les tiers. Dans cet objectif, Johny Srouji, responsable de la technologie chez Apple, dirige plusieurs équipes travaillant sur le développement de ces composants. Espérons qu’ils n’aient pas les mêmes problèmes qu’avec leur propre modem 5G pour les futurs iPhone.

Toute la technologie que veut développer Apple

Apple travaillerait déjà sur ce projet pour avoir plus de technologie propre, avec le développement de son propre modem 5G pour les futurs iPhone, afin de ne plus dépendre de Qualcomm. Cependant, ils n’auraient pas encore trouvé la solution parfaite. Cependant, cela n’entame pas leur motivation, car Apple aurait prévu de développer tout ce qui suit :

Une puce combinant Wi-Fi et Bluetooth afin de ne plus dépendre de Broadcom Inc. Cela était initialement prévu pour 2025, mais pourrait également être sujet à des retards. Des écrans microLED qui arriveraient d’abord sur les Apple Watch et se déploieraient ensuite sur d’autres appareils. Un système de surveillance de la glycémie non invasif qui serait intégré à l’Apple Watch. Un projet complexe qui prendrait encore plusieurs années avant de devenir réalité, en raison des difficultés rencontrées. Un design propre pour les batteries de leurs appareils, bien que cela soit un projet à très long terme. Une nouvelle stratégie interne pour les capteurs de l’appareil photo des iPhone.

Malgré les retards auxquels certains projets de la liste sont confrontés et le caractère à long terme de certains autres, voici ce que prévoit Apple selon Mark Gurman. Un autre lancement qui serait retardé est celui de l’Apple Vision Pro, bien que dans ce cas, ce ne soit que de deux mois par rapport à la prévision initiale. Le premier ordinateur spatial d’Apple était initialement prévu pour janvier, mais maintenant il est prévu pour mars 2024.

