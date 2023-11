Xiaomi casse le prix de ce robot aspirateur bestial : puissance maximale et vidage automatique à 120 euros de moins

Gran prix pour un aspirateur robot avancé qui peut également laver, qui a une base de vidange automatique et que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone portable.

Cet aspirateur robot puissant de Xiaomi bénéficie de 120 euros de réduction pendant le Black Friday.

Ce Black Friday 2023 est le moment idéal pour acheter ce dispositif technologique que vous souhaitez depuis si longtemps. Par exemple, vous pouvez en profiter pour acheter l’aspirateur robot qui vous aidera à nettoyer le sol de votre maison à moindre coût. L’une des meilleures options est le Xiaomi Robot Vacuum X10, dont le prix est réduit sur le site officiel de Xiaomi à seulement 379,99 euros.

Nous parlons de l’un des robots aspirateurs les plus vendus du moment, un excellent choix en raison de ses nombreuses fonctionnalités, de son intelligence dans l’analyse de votre maison et de sa base de vidange automatique. Son prix de vente recommandé est de 499,99 euros, mais les offres de Xiaomi pour le Black Friday vous permettent d’économiser 120 euros sur votre achat. Notez que vous pouvez également le trouver à 379,99 euros sur Amazon, Ebay et PcComponentes, tandis qu’il est à 399,99 euros chez MediaMarkt.

C’est l’occasion idéale pour acheter le Xiaomi Robot Vacuum X10, car il offre une qualité de performance extrêmement élevée pour son prix. Il aspire votre maison avec une puissance de 4 000 pascals, avec une base de vidange automatique pour que vous n’ayez pas à le faire manuellement. Attention, ce robot Xiaomi peut également laver le sol, en plus d’avoir des capteurs très précis qui n’oublieront aucun coin de votre maison. En résumé, c’est un achat qui vous assurera satisfaction à 100%.

Oubliez le balai et la serpillière, avec l’aide du Xiaomi Robot Vacuum X10, vous n’aurez plus à le faire. Ce robot possède une grande puissance d’aspiration de 4 000 pascals qui lui permet de capturer tous les débris qu’il trouve sur son passage : miettes de pain, poils, traces de boue et tout autre type de déchets. Ce modèle est un choix idéal si vous avez des animaux domestiques, car il absorbera tous les poils pour que vous n’ayez pas à vous en soucier.

L’un des grands atouts de ce Vacuum X10 est qu’il dispose d’une base de vidange automatique capable de stocker la poussière de jusqu’à 60 sessions de nettoyage. Que cela signifie-t-il ? Que vous n’aurez pas à vous soucier de vider le réservoir du robot régulièrement, il le fera automatiquement pour que le robot soit toujours prêt à nettoyer. Attention, en plus de l’aspiration, le modèle de Xiaomi peut également laver le sol pour un nettoyage complet.

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 se distingue également par son intelligence. Il est équipé de capteurs qui cartographient votre maison avec précision pour ne laisser aucun coin inexploré lorsqu’il effectue un nettoyage complet. De plus, ces capteurs lui permettent également de travailler dans l’obscurité sans que cela l’empêche de reconnaître les obstacles ou les différences de niveau, vous n’aurez donc pas à craindre qu’il tombe dans les escaliers.

L’intelligence de ce robot aspirateur en promotion se reflète également dans la possibilité de le contrôler à distance depuis votre téléphone portable. Téléchargez l’application Xiaomi Home sur votre téléphone portable et vous pourrez visualiser la carte complète de votre maison, ainsi que créer des programmes de nettoyage personnalisés pour nettoyer uniquement les zones sales et gagner du temps.

De plus, cet achat est idéal en raison de son autonomie extrêmement longue. La batterie de 5 200 mAh lui permet de fonctionner jusqu’à 180 minutes de nettoyage standard, c’est-à-dire qu’il peut travailler pendant environ 3 heures avant de retourner à la base de chargement. Cela fait du Xiaomi Robot Vacuum X10 un excellent achat tant pour les petites maisons que pour les maisons moyennes ou grandes.

Ce modèle de Xiaomi pourrait très bien figurer parmi les meilleurs robots aspirateurs sur le marché. Nous avons vu qu’il est polyvalent, très puissant et très intelligent, en plus de bénéficier d’une autonomie très longue. Sans aucun doute, son achat sera un succès total, alors profitez de la réduction de 120 euros pour vous le procurer dans la boutique Xiaomi, sur Amazon, chez PcComponentes ou chez Ebay.

