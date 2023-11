Générer un QR Code pour connecter votre Xiaomi à un réseau WiFi sans entrer le mot de passe

Le mot de passe d’un routeur Wi-Fi est aussi essentiel que le PIN lorsque vous allumez votre téléphone portable. Certains choisissent d’utiliser leur propre mot de passe, tandis que d’autres estiment que celui par défaut du routeur est suffisamment sécurisé. Mais nous passons toujours par le même rituel chaque fois que nous connectons un appareil : entrer ce long mot de passe.

Que vous l’ayez inventé ou non, lorsque vous connectez un téléphone portable, une console, un PC, une tablette, une télévision ou tout autre appareil au Wi-Fi de la maison, vous devez entrer le mot de passe. Et si c’est celui par défaut du routeur, c’est encore pire car il s’agit généralement d’une longue combinaison alphanumérique. Ne serait-il pas possible de le simplifier ? C’est possible et voici comment :

Le code QR sur l’étiquette du routeur

Cette méthode utilise un code QR pour faciliter la tâche, mais la première étape consiste à vérifier quelque chose sur votre routeur afin de ne pas avoir à le générer. La première chose que vous devez faire est de rechercher l’étiquette qui est généralement collée sur tout routeur – sur le côté, en dessous, à l’arrière.



Cette étiquette contient les informations de base de connexion, telles que l’URL pour accéder à l’appareil, le mot de passe, le nom et le mot de passe par défaut du réseau Wi-Fi, etc. Et si vous voyez un code QR en plus, c’est encore mieux car vous pouvez simplement scanner ce code QR avec l’appareil que vous souhaitez connecter – tant qu’il dispose d’une caméra, bien sûr – et vous pourrez vous connecter instantanément sans avoir à rechercher le réseau, à vous connecter à celui-ci et à entrer le mot de passe.

Avec les téléphones portables Xiaomi, POCO ou Redmi, la façon la plus simple de scanner le code QR du routeur est d’utiliser l’application Escáner que vous avez sûrement déjà installée par défaut dans MIUI. Il vous suffit d’ouvrir l’application et de viser le code QR. Le téléphone le lira instantanément et vous serez connecté en quelques secondes.

Générez votre propre code QR

Bien que la méthode précédente soit fantastique, tous les routeurs n’ont pas de code QR sur leurs étiquettes. Si le vôtre n’en a pas et que vous voulez connecter un téléphone portable à votre Wi-Fi sans entrer le mot de passe, vous devrez générer votre propre code QR. Et c’est également simple :

Ouvrez les Paramètres sur votre Xiaomi en faisant glisser l’écran vers le bas depuis le côté droit et en appuyant sur l’icône de la clé à molette, ou en faisant glisser votre doigt du bas vers le haut et en recherchant l’application Paramètres. Recherchez la section Wi-Fi, pour que cela fonctionne, votre téléphone portable doit être connecté au réseau Wi-Fi du routeur. L’indice est que même avant d’ouvrir la section Wi-Fi dans les paramètres, vous pouvez voir que le téléphone est déjà connecté à ce réseau car le nom du réseau apparaît. En entrant dans Wi-Fi, vous verrez le réseau auquel vous êtes connecté en tant que troisième option. Cliquez dessus. En le faisant, un code QR sera généré qui a la même fonction que le QR du routeur : connecter un appareil au réseau en le scannant directement, sans avoir à entrer le mot de passe.

