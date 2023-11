Londres aura également sa propre sphère à la manière de The Sphere de Las Vegas

La construction de la nouvelle sphère à Londres est déjà en cours, également propriété de MSG.

La sphère de Las Vegas aura une petite sœur dans les rues de Londres

La fièvre des sphères ne fait que commencer, et arrivera bientôt à Londres. Madison Square Garden, après avoir constaté le grand succès de sa sphère de Las Vegas, The MSG Sphere, au cours de ses premiers mois, réalisera également une construction de caractéristiques similaires dans la capitale britannique. Ce nouveau bâtiment, qui a déjà commencé, donnera lieu à la plus grande sphère architecturale du côté est de l’Atlantique.

La sphère du continent européen

MSG a pris conscience de l’attention que sa construction pharaonique a suscitée, et comment la plupart des retombées sociales sont très positives. Face à cette réaction, qui était largement anticipée, l’entreprise reproduit déjà le même projet, mais en échangeant le désert américain de Las Vegas contre celui de la ville portuaire de Londres, plus précisément, dans le quartier de Stratford.

Cette grande sphère, cependant, rencontre d’autres défis qu’elle n’a pas eu à affronter à Londres, du moins en ce qui concerne l’espace choisi, car sa construction, près des zones résidentielles, empêcherait son fonctionnement 24 heures sur 24, ce qui réduirait ses heures d’activité de 6 heures du matin à 23 heures, selon les médias britanniques. De plus, différentes organisations de quartier s’opposent à cette construction et ont protesté contre les plans visant à « contaminer » une zone principalement résidentielle.

La sphère de Londres serait également une version plus petite de celle de Las Vegas, car au lieu d’avoir un diamètre latéral de 157 mètres et une hauteur de 112 mètres, la sphère de Stratford aura une largeur de 120 mètres et une hauteur de 97 mètres.

Un grand succès à Las Vegas

La sphère de Las Vegas, la MSG Sphere, est un grand succès à tous les niveaux. Son fonctionnement est tel qu’attendu (résultat d’une construction minutieuse et pleine de curiosités), elle accueille U2 en résidence pendant 3 mois pour y donner des concerts, et les effets spectaculaires de sa sphère font le tour du monde.

Cependant, attirer l’attention a également donné lieu à certaines réactions négatives envers la sphère de Las Vegas, comme les accusations de déconcentration des conducteurs qui circulent autour d’elle, ou le bilan financier négatif de son dernier trimestre, où en réalité, seules deux journées d’activité figuraient avant la clôture du trimestre, puisqu’elle venait d’être inaugurée.

