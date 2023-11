Les principales différences entre HyperOS et MIUI: clarifiez-les avant que votre Xiaomi ne change pour toujours

Ton Xiaomi va recevoir une mise à jour majeure. Peut-être que s’il est sur le marché depuis longtemps, il est déjà entré dans la fameuse liste des téléphones sans support, l’EOS. Mais peut-être que oui, car HyperOS a changé les règles pour certains téléphones comme les Xiaomi Mi 10, qui ne se mettaient pas à jour auparavant et qui le font maintenant. Le cas échéant, si vous faites partie des élus, votre téléphone sera mis à jour.

Cela se fera en ajoutant quelque chose à votre vie que vous n’aviez pas auparavant, que personne n’avait jusqu’à présent. Nous parlons de l’arrivée de HyperOS, un nouveau système d’exploitation de Xiaomi que beaucoup considèrent comme le nouveau MIUI. Mais ce n’est pas le cas. Nous ne parlons pas d’une simple surcouche, mais d’un véritable système d’exploitation complet, de A à Z. Avant que cela ne se produise, il est préférable que vous sachiez ce que vous allez recevoir et comment votre téléphone changera pour toujours.

Le système d’exploitation de votre Xiaomi va changer





Comme nous l’avons dit dans l’introduction, il ne s’agit pas d’une nouvelle version de MIUI comme celles que nous recevions jusqu’à présent. HyperOS n’est pas un nouveau nom pour MIUI 15. Il ne s’agit pas de cela. MIUI était (et est) une surcouche qui fonctionnait avec Android, une sorte de costume pour personnaliser l’intérieur. Mais en fin de compte, nous parlions d’Android pur et dur. Du système d’exploitation Google fonctionnant dans les veines de votre Xiaomi.

HyperOS est un nouveau système d’exploitation. Oui, il y aura une partie d’Android à l’intérieur, responsable de l’exécution des applications Android sur le système, comme une sorte de couche de compatibilité intégrée au système. Mais HyperOS est un nouveau système d’exploitation à part entière, donc, entre autres choses, l’historique des versions recommence à zéro. Ce n’est pas MIUI 15, c’est HyperOS 1.0.

Cela changera également le calendrier des mises à jour





Avec HyperOS, une nouvelle façon d’introduire les mises à jour du système arrive. Ce qui était fait avec MIUI jusqu’à maintenant, dépendant d’Android, consistait à peaufiner la surcouche en introduisant des améliorations tout en visant à maintenir la compatibilité avec le système d’exploitation. Et à chaque nouvelle version, comme celle qui se produit déjà avec Android 14, il fallait mettre à jour la surcouche pour s’adapter à ce que Google avait fait.

Avec le nouveau système d’exploitation vient un contrôle absolu sur ce qui change et ce qui ne change pas dans l’écosystème de Xiaomi sans dépendre de développements externes. Xiaomi n’a qu’à maintenir à jour la partie d’Android à l’intérieur de HyperOS, car le reste, à la fois le noyau du système et le sous-système Vela, ne dépend que de l’entreprise elle-même. Et ainsi, tout l’écosystème de produits de la marque peut se développer et se cohérentiser. Y compris les produits Mijia.

Et bien sûr, le calendrier des mises à jour changera également





Jusqu’à présent, MIUI dépendait de l’évolution d’Android. À chaque nouvelle version du système de Google, il fallait travailler pour intégrer chacune des avancées, bien que Xiaomi se charge déjà d’anticiper cette arrivée en améliorant indépendamment MIUI. Il y a eu de nombreuses fonctionnalités qui sont arrivées à MIUI avant Android, comme par exemple les filtres anti-spam pour les appels.

Une fois que vous avez HyperOS sur votre téléphone Android, ou sur votre tablette, ou sur votre montre, le calendrier des mises à jour changera. Xiaomi mettra à jour le système chaque fois qu’il le jugera nécessaire, sans dépendre d’agents externes. Et si tout continue comme jusqu’à présent, il est possible que vous ayez des améliorations avant même qu’elles n’apparaissent dans l’écosystème d’Android et n’arrivent aux autres marques.

Votre Xiaomi sera beaucoup plus cohérent avec le reste de l’écosystème





Nous avons déjà dit que le développement de HyperOS dépend entièrement de Xiaomi et que l’intention de l’entreprise est de le porter à tous les produits de son écosystème. Cela signifie que nous aurons HyperOS pour les téléphones et les tablettes, bien sûr, mais il y aura également HyperOS au cœur des télévisions de l’entreprise, des montres, des haut-parleurs intelligents, des friteuses à air et oui, également dans les voitures électriques de l’entreprise.

Lors de la présentation de HyperOS, nous avons pu voir, entre autres choses, comment recevoir une notification sur le téléphone faisait automatiquement baisser le volume de la télévision. Ce niveau d’intégration de tout l’écosystème de Xiaomi n’était pas présent avec MIUI et Android, car ils coexistaient avec d’innombrables autres systèmes. Tout cela changera avec HyperOS lorsque le nouveau système atteindra tous les produits de la marque.

Il faudra le tester, mais il est prévu que les performances de votre Xiaomi changent également

Et en mieux. Xiaomi a bien fait comprendre que HyperOS est un système d’exploitation plus léger que le propre Android exécuté sous le MIUI actuel. Il pèse même moins que iOS, donc il sera moins gourmand en ressources pour votre Xiaomi. De plus, cela libérera plus d’espace sur votre appareil pour que vous puissiez l’utiliser à d’autres fins. Et si vous achetez un Xiaomi 14 ou ultérieur, vous aurez encore plus de capacité grâce au nouvel Ultraespace.

Bonus : HyperOS est de l’intelligence artificielle pure





Un autre détail sur lequel Xiaomi a insisté lors de la présentation de HyperOS était celui concernant l’intelligence artificielle. Google intègre la sienne pour ses applications, pour Android nous avons Google Assistant. Xiaomi dispose également de Xiao AI pour effectuer des tâches équivalentes à celle-ci en Chine, mais maintenant les règles du jeu changent avec HyperOS.

Le nouveau système d’exploitation de Xiaomi intégrera l’intelligence artificielle dans tous les recoins du système. HyperOS est conçu pour que votre Xiaomi apprenne peu à peu de vous et vous facilite les tâches, allant même jusqu’à précharger des applications avant que vous ne les demandiez vous-même. Tout cela en fonction de vos habitudes. Un autre point pour HyperOS.

