Ayaneo Slide : une console portable avec écran coulissant, clavier QWERTY et Windows 11

Le secret bien gardé de l’écran de l’Ayaneo Slide : un clavier physique avec rétroéclairage RGB

Les consoles portables sont de retour : l’Ayaneo Slide présente un clavier physique coulissant avec rétroéclairage RGB sous son écran.

La Nintendo Switch a réussi quelque chose qui semblait impossible : les consoles portables sont à nouveau pertinentes. Au cours des dernières années, nous avons assisté à la résurgence de ce type de dispositif, Nintendo étant le principal responsable de cette situation. Maintenant, nous disposons d’une grande variété de consoles destinées à être utilisées à tout moment et il semble que cela va encore augmenter, l’Ayaneo Slide étant le dernier lancement destiné à cette catégorie de produit.

Cette console a la même disposition que celles qui ont été lancées sur le marché ces derniers mois. Cela signifie que l’écran est au centre et est accompagné de contrôles de chaque côté, mais elle présente un changement vraiment significatif, à savoir l’intégration d’un clavier physique sous l’écran.

L’Ayaneo Slide est la nouvelle console portable qui arrive avec Windows 11 et un clavier physique

Oui, sous l’écran se trouve un clavier physique comme ceux que l’on trouvait sur les téléphones portables des années 2000. De plus, pour accéder à ce clavier, il sera nécessaire de faire glisser l’écran vers le haut et pour le masquer, le mouvement sera inversé.

Malgré le fait qu’avoir un clavier physique soit une nouveauté suffisante, ce clavier intègre un rétroéclairage RGB. Il semble que l’entreprise ait décidé que ce clavier soit aussi gaming que possible, en le configurant de manière à rappeler un clavier mécanique classique.

A l’intérieur de l’Ayaneo Slide, nous trouverons un processeur avec GPU intégré, AMD Ryzen 7 7840U avec 16, 32 ou 64 Go de RAM et de 512 Go à 4 To de stockage en passant par 2 To. De plus, le stockage sera extensible grâce à la version 7.0 de MicroSD et le système d’exploitation est Windows 11.

L’écran de l’Ayaneo Slide mesure 6 pouces, c’est un écran IPS avec une couverture de l’espace couleur sRGB à 120% et une luminosité maximale de 400 nits. L’autonomie de la console sera assurée par une batterie de 46,2 Wh et elle dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton de déverrouillage.

Malgré l’intérêt de cette console sur papier, il s’agit d’un projet en cours de développement qui aura besoin du support des utilisateurs pour réussir. En effet, elle peut être réservée sur Indiegogo de manière à ce que les utilisateurs qui ont misé sur elle la reçoivent lors de sa sortie sur le marché.

Les prix varient en fonction du moment de l’achat, les moins chers étant ceux qui font partie de la campagne de développement sur Indiegogo. Par exemple, le modèle de base avec 16 Go et 512 Go coûte 699 dollars sur Indiegogo, mais lorsque la vente officielle commencera, il passera à 899 dollars.

