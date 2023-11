Android 14 a supprimé une fonction très utile de votre mobile (et vous ne l’avez même pas remarqué)

Android 14 a supprimé une fonctionnalité très utile pour consulter les notifications sans faire de bruit. Certains utilisateurs demandent déjà le retour de cette fonction.

Android 14 est la nouvelle version du système d’exploitation.

Android 14 est déjà parmi nous depuis un certain temps. Il est disponible depuis un certain temps pour certains téléphones compatibles, tandis que pour d’autres modèles comme le Samsung Galaxy S22, il est en cours de déploiement. Quoi qu’il en soit, la nouvelle version d’Android arrive sur les téléphones et apporte avec elle un certain nombre de nouveautés.

Selon ce qui a été publié sur 9to5Google, parmi ces nouveautés, il semblerait que la possibilité de consulter les notifications d’une application en maintenant une pression longue ait disparu. Et Google a éliminé cette fonctionnalité de manière subtile et silencieuse.

Au revoir à l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Android

Sur Android 13, il était possible de voir les notifications disponibles de n’importe quelle application en maintenant une pression longue sur l’icône de l’écran d’accueil. Seule une notification était affichée, avec un compteur numérique dans le coin droit s’il y en avait plus. Il était également possible de supprimer les notifications à partir de là, en plus de les afficher.

Sur Android 14, en maintenant une pression longue sur l’icône d’une application, la seule chose que nous obtenons est l’accès aux informations de l’application et une vue des raccourcis de l’application. Il n’y a plus de vue des notifications à partir d’ici, ce qui semble être une décision consciente de l’équipe responsable d’Android.

Selon le média, ce changement serait survenu au cours du mois d’août dernier, alors que le programme de bêta d’Android 14 était encore en cours. Google a déclaré que ce comportement serait celui par défaut du système et qu’il n’avait pas l’intention de le modifier. Et c’est resté ainsi. Maintenant qu’il a été découvert de manière plus massive, un certain nombre d’utilisateurs demandent qu’il soit modifié, mais il ne semble pas que le Géant G prêtera attention à ces demandes.

Il est logique que la plupart des utilisateurs d’Android aient été confrontés à cette nouveauté. Comme son inclusion n’a été notifiée qu’aux utilisateurs de la version bêta, beaucoup d’entre nous ne savions pas que cela s’était produit avant que cette nouvelle n’apparaisse. Et étant donné que la plupart utilisent la barre de notification plus souvent, il ne semble pas qu’il y aurait de marche arrière.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :