Les nouveaux ordinateurs portables Gaming de Xiaomi sont une puissance pure: i9, cartes RTX et leurs scores sur Geekbench.

Geekbench est une plateforme numérique de tests qui mesure les performances du système de différents appareils, des téléphones portables aux ordinateurs de bureau. Et il se révèle également être un bon indicateur pour les modèles non annoncés qui apparaissent dans ses listes, comme ces deux nouveaux ordinateurs portables de jeu Xiaomi.

Un ordinateur portable de jeu est un ordinateur portable doté de fonctionnalités améliorées par rapport à un ordinateur portable plus traditionnel : une puissance graphique et de traitement accrue, plus de RAM et un meilleur système de refroidissement en raison de ses performances supérieures. Et bien sûr, dans son immense catalogue, Xiaomi a de la place pour des ordinateurs portables de jeu. En réalité, ses prochains modèles ont été dévoilés précisément par Geekbench.

Ordinateurs portables Xiaomi de jeu avec Intel Core HX de 14e génération

La plateforme de référence populaire a répertorié deux modèles sous les initiales TM2211. Il s’agit de deux ordinateurs portables Xiaomi équipés de processeurs Intel Core HX de 14e génération, une version haute fréquence des processeurs de la série HX de 13e génération qui n’introduit pas de nouveaux processus ni de nouvelles architectures, mais qui offre toujours de bonnes performances grâce à la technologie big.LITTLE, qui combine des cœurs grands et petits pour optimiser la consommation d’énergie et la puissance de calcul.





Plus précisément, Geekbench a montré deux variantes des ordinateurs portables Xiaomi TM2211 :

Une version du Xiaomi TM2211 avec le processeur i9-14900HX, équipé de 8 grands cœurs et de 16 petits cœurs, avec une fréquence de base de 3,1 GHz et une fréquence turbo de 5 GHz.

Une version du Xiaomi TM2211 avec le processeur i5-14500HX, équipé de 6 grands cœurs et de 8 petits cœurs, avec une fréquence de base de 3,1 GHz et une fréquence turbo de 5 GHz.

Nvidia GeForce RTX de la série 30 pour le GPU

Selon des sites web comme Xiaomi Today, ils pourraient être équipés de GPU dédiés et non intégrés comme c’est généralement le cas pour un ordinateur portable. Plus précisément, une GPU Nvidia GeForce RTX de la série 30 capable de prendre en charge le ray tracing et DLSS, deux technologies qui améliorent la qualité graphique et le taux de trame des jeux. En réalité, d’autres modèles d’ordinateurs portables de jeu, comme la série Omen de HP, sont également équipés de cartes RTX de la série 30.





On ne sait pas encore quand Xiaomi présentera officiellement ses nouveaux ordinateurs portables de jeu, ni leur prix et leur disponibilité sur le marché. Ce qui est sûr, c’est qu’il est peu probable que nous les voyions en France, surtout parce que la présence des ordinateurs portables Xiaomi sur le marché espagnol est minime.

Source : Geekbench et Xiaomi Today

