Pillé la voiture de Xiaomi échappant aux caméras à plus de 200 km/h

Puedes disfrutar del Xiaomi SU7, el primer coche eléctrico del fabricante, circulando a máxima velocidad por las carreteras de China.

Parte trasera del coche eléctrico Xiaomi SU7, con diseño deportivo y en tonos grises metalizados

Quand vous pensez à Xiaomi, la première chose qui vous vient à l’esprit est sûrement un téléphone portable, qu’il soit aussi abordable que le nouveau Redmi Note 13R Pro qu’ils viennent de présenter, ou l’un de leurs modèles haut de gamme. Cependant, la société pékinoise a depuis longtemps étendu ses activités à d’autres secteurs, fabriquant des trottinettes électriques, des purificateurs d’air, des mangeoires et des sources intelligentes pour animaux de compagnie.

Insatisfaite de la grande variété de produits proposés actuellement, la société technologique a décidé de tenter sa chance dans le monde de l’automobile. Apparemment, Xiaomi est en train de mettre au point la première voiture électrique lancée par l’entreprise, qui sera commercialisée sur le marché chinois début 2024, plus précisément au mois de février.

Xiaomi SU7, la première voiture électrique de la société, en plein action

Elle s’appelle Xiaomi SU7, a un style sportif et a l’intention de concurrencer les célèbres Tesla d’Elon Musk. Nous savons qu’elle sera équipée d’un moteur électrique de 220 ou 275 kW, ce qui correspond à une puissance d’environ 299 ou 374 chevaux, atteignant une vitesse allant jusqu’à 210 km/h, qui sera limitée électroniquement.

Eh bien, vous n’avez plus besoin d’imaginer le nouveau Xiaomi SU7, en train de rouler à cette vitesse, car il vient d’être surpris circulant à plus de 200 km/h sur les routes chinoises. Dans cette vidéo YouTube de CarNews China, partagée par Xiaomi Adictos, vous pouvez le voir en train d’essayer d’échapper aux regards curieux des paparazzis :

Avec des dimensions de 4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,4 mètre de haut, nous savons qu’il y aura trois modèles disponibles pour cette voiture : Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro et Xiaomi SU 7 Max. La distance qu’elle pourra parcourir avec une seule charge n’a pas encore été confirmée, mais on dit que la version la plus puissante pourrait avoir une autonomie réelle de 700 kilomètres.

