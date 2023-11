Cette nouvelle bague intelligente ne pèse que 2 grammes et a une autonomie de 5 jours

Le Circular Ring Slim vous aidera à améliorer votre santé et à suivre une routine.

Voici à quoi ressemble ce petit dispositif

Si vous souhaitez évaluer votre sommeil, établir des horaires ou mesurer votre niveau d’énergie, vous pouvez utiliser le Circular Ring Slim. Il s’agit d’un minuscule appareil de seulement 2 grammes et 2,2 millimètres développé par la marque française Circular qui vous aidera à améliorer votre santé au quotidien.

Tout ce qu’il peut faire

Cet anneau intelligent est capable de mesurer vos constantes vitales et de vous aider à améliorer votre santé. Pendant la nuit, il évaluera la qualité de votre sommeil et vous apprendra à l’améliorer, et tout au long de la journée, il analysera d’autres paramètres tels que la respiration ou le rythme cardiaque.

Il est utile pour tout le monde, mais il est particulièrement utile si vous pratiquez un sport. Il peut recueillir vos pas quotidiens, la distance que vous parcourez ou les calories brûlées. Grâce à lui, vous n’aurez pas besoin de télécharger une application pour comptabiliser vos pas. De plus, vous pourrez établir des horaires pour les repas ou si vous avez besoin de prendre des médicaments. Il dispose également d’un chronomètre et d’un calendrier.

Il se distingue par sa petite taille et son poids réduit. Il ne pèse que 2 grammes et a une épaisseur de 2,2 millimètres. Il est léger et petit, même par rapport aux bagues intelligentes d’autres marques telles que Samsung, qui pèsent généralement entre 4 et 6 grammes. Cela signifie que vous pouvez le porter toute la journée sans être gêné, afin qu’il puisse recueillir plus d’informations et vous aider à améliorer votre santé.

Il a un design noir mat et est fabriqué en fibres de carbone. Il est résistant à l’eau et peut s’éclairer même s’il est mouillé. Il intègre des LED infrarouges, ainsi qu’un thermomètre et un accéléromètre, entre autres composants. Son autonomie est de 5 jours et il peut être rechargé en 45 minutes.

Pour accéder à vos données, vous devrez télécharger l’application Kira+, qui utilise l’intelligence artificielle. Elle sera bientôt disponible gratuitement pour Android et iPhone. Avec cette application, vous pourrez consulter l’historique de vos données, examiner votre évolution ou modifier le fonctionnement de l’appareil.

Vous pouvez dès maintenant le précommander sur le site de Circular pour 234 euros. Il est livré avec un chargeur, mais vous pouvez ajouter un deuxième chargeur, une batterie supplémentaire et un service client.

Boutique de Circular

