Le RedMagic 9 Pro et ses 24 Go de RAM se dévoilent dans AnTuTu quelques jours avant sa présentation

Les dernières nouvelles de RedMagic, qui sera présentée très bientôt, ont révélé certaines de ses spécifications sur AnTuTu. Tout indique que nous aurons affaire à un téléphone d’une performance exceptionnelle.

Image du RedMagic 9 Pro.

Il ne fait aucun doute que les RedMagic sont les meilleurs smartphones Android pour jouer, bien au-dessus de leur concurrence. L’année dernière, nous avons eu l’occasion de tester le RedMagic 8 Pro et de confirmer cette conviction en constatant que le fabricant avait également pris en compte des améliorations telles que l’appareil photo.

Le successeur de ce téléphone, le RedMagic 9 Pro, sera bientôt parmi nous. Et selon les informations publiées sur Android Headlines, il semble qu’il y aura un important bond en termes de performances après que le terminal ait été aperçu sur AnTuTu.

24 Go de RAM et Android 14 : deux atouts majeurs pour le RedMagic Pro 9

Le futur RedMagic 9 a obtenu un score de 2 290 773 sur AnTuTu, confirmant ainsi que ses performances seront parmi les meilleures du panorama Android. En passant par le populaire benchmark, le processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui propulsera ce téléphone a également été confirmé.

Le nouveau terminal du fabricant chinois utilisera de la mémoire RAM LPDDR5X, qui, après avoir été testée en banc d’essai, atteint 24 Go de mémoire volatile. De plus, le stockage interne sera de l’UFS 4.0 et, au moins le modèle utilisé lors du test, disposait d’une capacité de 1 To. AnTuTu a également confirmé un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne son design, le téléphone ressemblera beaucoup au RedMagic 8 Pro… avec une différence à l’arrière : il n’y aura pas de bosse pour les caméras. Elles seront entièrement intégrées à la coque, sans aucun dépassement.

Le terminal viendra, comme on peut s’y attendre, avec de nombreuses fonctionnalités axées sur le jeu. Parmi elles, nous attendons deux boutons sur le côté droit du terminal, sur lesquels les doigts de l’utilisateur viendront se reposer lorsqu’il sera en position horizontale.

La date de présentation de l’appareil est le 23 novembre prochain, il ne reste donc plus beaucoup de temps avant que nous puissions voir officiellement ce que la marque nous offre.

