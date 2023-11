505 des 700 employés d’OpenAI qualifient le conseil d’administration d’incompétent et menacent de démissionner

La majorité des employés de l’entreprise signe une lettre demandant au conseil d’administration d’OpenAI de quitter leurs postes et de réembaucher Sam Altman en tant que PDG.

Le conseil d’administration d’OpenAI est dos au mur. Après avoir destitué Sam Altman de son poste de PDG le week-end dernier, affirmant « ne plus avoir confiance en Altman pour continuer à diriger l’entreprise », plus de 500 employés ont signé une lettre demandant aux membres du conseil de quitter leurs postes.

La lettre est signée par la grande majorité des employés de l’entreprise, et parmi les noms les plus importants figurent celui de Mira Murati, qui a été PDG par intérim d’OpenAI pendant quelques heures après le départ forcé de Sam Altman ; ou celui d’Ilya Sutskever, co-fondateur d’OpenAI et responsable scientifique de l’entreprise, qui a récemment exprimé des regrets pour les décisions prises par le conseil, dont il fait partie.

Les employés menacent de rejoindre la nouvelle équipe d’Altman chez Microsoft

La déclaration, signée par 505 des 700 employés actuels d’OpenAI, commence par faire le point sur les conséquences du départ forcé de Sam Altman sur le quotidien de l’entreprise. Il est indiqué que ce processus « a mis en péril tout notre travail et sapé notre mission et notre entreprise », et c’est pourquoi l’actuel conseil d’administration « »n’a pas les compétences nécessaires pour superviser OpenAI ».

C’est pourquoi ils estiment que le mieux pour l’entreprise est que l’actuel conseil d’administration démissionne de ses fonctions. Surtout après avoir tenté en vain de parvenir à un accord au cours de plusieurs jours de négociations intenses, qui se sont soldées par le remplacement de Mira Murati en tant que PDG par Emmet Shear, co-fondateur et ancien PDG de Twitch, dans une décision qui, selon les employés d’OpenAI, va à l’encontre des intérêts de l’entreprise.

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) 20 novembre 2023

C’est pourquoi le groupe d’employés signataires de la lettre donne un ultimatum au conseil : soit ils quittent leurs postes et nomment deux nouveaux administrateurs indépendants (proposant Bret Taylor et Will Hurd), en plus de récemment Sam Altman en tant que PDG de l’entreprise et Greg Brockman, sinon les 505 signataires de la lettre quitteront leurs fonctions chez OpenAI pour rejoindre la nouvelle équipe de développement de l’IA de Microsoft dirigée par Altman et Brockman eux-mêmes.



