La PlayStation Portal est épuisé dans plusieurs pays et les spéculateurs en profitent

Les spéculateurs ont fait leur apparition pour profiter du manque de stocks de la PlayStation Portal dans certains pays.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, la nouvelle PlayStation Portal est disponible depuis le 15 novembre dernier et depuis sa révélation, elle a suscité de nombreuses critiques pour être un appareil très limité qui nous permet seulement de jouer aux jeux PS5 en streaming lorsque celui-ci est connecté à Internet et que notre PS5 est branchée. Évidemment, en tant qu’accessoire de la console de génération actuelle de Sony, c’est correct, mais son prix élevé de 219,99 euros et ses limitations font que ce produit n’est pas le plus prisé, bien que l’on puisse noter qu’il est en rupture de stock dans plusieurs pays.

Il est vrai que, bien qu’elle semble se vendre assez bien, la PlayStation Portal n’est pas en rupture de stock en France, mais cela ne signifie pas que dans certains pays, cet appareil ne soit pas en rupture de stock, comme au Royaume-Unis ou aux États-Unis, où la demande dépasse l’offre proposée par Sony. Apparemment, cela a fait apparaître les redoutés spéculateurs habituels sur des sites tels que Wallapop ou eBay, où les prix de cette console portable dépassent ceux recommandés que l’on peut trouver sur PS Direct et dans d’autres stores en ligne.

La PlayStation Portal est en rupture de stock dans plusieurs pays et les redoutés spéculateurs commencent à apparaître

Comme nous l’avons dit, bien que la PlayStation Portal ne soit pas en rupture de stock en France, on peut déjà trouver des unités vendues sur Wallapop ou eBay à des prix supérieurs au prix recommandé. Dans plusieurs cas, on peut trouver certaines de ces consoles portables à un prix d’environ 250 euros, voire plus, et même dans certains cas, les prix atteignent 300 ou 400 euros, ce qui est une aberration. Cependant, ce problème affecte principalement les consommateurs américains et britanniques, là où la console portable est en rupture de stock, bien que nous ne disposions pas des chiffres de vente de cet appareil.

D’après ComicBook, cette situation est due au fait que Sony n’a pas produit suffisamment de PlayStation Portal pour satisfaire la demande des utilisateurs britanniques et américains. Ils indiquent également que l’autre raison de cette situation est que de nombreuses personnes profitent déjà des achats de Noël et que cet appareil connaîtrait un certain succès parmi ceux qui possèdent une PS5. Dans ce contexte, les spéculateurs sont apparus pour tenter de profiter du désir d’acquérir cette nouvelle PS Portal de la part des joueurs qui ne peuvent pas se la procurer normalement.

Dans le cas spécifique du Royaume-Unis, Sony a déclaré qu’ils sont « travaillent dur pour mettre à disposition plus de stocks. Veuillez vérifier à nouveau le mercredi 22 novembre », selon Eurogamer.

