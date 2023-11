Laissez place au nouveau roi de l’entrée de gamme : le POCO C65 est maintenant disponible en France et arrive à un prix imbattable.

Il semblait que ce jour n’arriverait jamais, mais nous pouvons enfin vous dire que le nouveau POCO C65 est maintenant disponible à l’achat en France officiellement. Rappelons-nous que, dans ce cas, nous parlons du même appareil que nous avons récemment vu présenté sur le marché mondial sous le nom de Redmi 13C, il s’agit donc d’un téléphone super intéressant à un prix incroyable.

En réalité, il est disponible sur notre marché avec deux configurations de 6 Go + 128 Go ou 8 Go + 256 Go à partir de 149,99 euros et avec trois couleurs différentes au choix, ce qui en réalité l’un des téléphones les plus vendus de la marque dans la gamme d’entrée grâce à des spécifications que nous détaillons ci-dessous.

Fiche technique du nouveau POCO C65

POCO C65 DIMENSIONS ET POIDS 168 x 78 x 8.09 mm 192 grammes écran 6.74″ LCD IPS

90 Hz, HD+ (1600 x 720 pixels) Luminosité maximale de 600 nits Certifié avec Low Blue Light et Flicker Free

Recouvert de Corning Gorilla Glass processeur Mediatek Helio G85 GPU Mali-G52 MC2 RAM 6 / 8 Go LPDDR4X stockage 128 / 256 Go eMMC 5.1 Extensible via micro SD jusqu’à 1 To appareil photo arrière 50 MP f/1.8, HDR et mode nuit disponibles 2 MP Macro, f/2.4 Objectif auxiliaire pour la collecte d’informations appareil photo frontal 8 MP, f/2.0 batterie 5 000 mAh Charge rapide jusqu’à 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 for POCO basé sur Android 13 connectivité Dual SIM 4G + Micro SD

WiFi 2.4GHz | 5GHz

Bluetooth 5.3

GPS

USB-C Radio FM Prise Jack 3,5 mm autres Trois couleurs au choix : noir, bleu et violet Capteur d’empreintes sur le côté prix A partir de 149,99 euros

POCO C65 Blue 6 GB + 128 GB

Un téléphone qui séduira tous les types d’utilisateurs

Comme nous l’avons dit, ce nouveau POCO C65 est exactement le même appareil que le Redmi 13C que nous avons vu il y a quelques jours au niveau mondial, et en réalité son design est pratiquement identique. Il est vrai que l’esthétique du module de caméras arrière est légèrement différente ainsi que les couleurs dans lesquelles nous pouvons l’acheter, mais le reste des éléments ne change pas.



Par exemple, nous avons un capteur d’empreintes digitales situé sur le bouton de déverrouillage, nous avons un port USB-C sur sa partie inférieure accompagnant la prise jack 3,5 mm sur le dessus, et son écran a des bordures bien utilisées avec une encoche en forme de goutte qui rappelle les appareils des années précédentes.

Cependant, si nous examinons ses spécifications internes, nous allons avoir de très bonnes nouvelles. Par exemple, en ce qui concerne son écran, nous disposons d’un panneau avec la technologie IPS et une résolution HD+ avec une diagonale de 6,74 pouces, et en plus, il est capable d’offrir un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz, ce qui devient assez courant sur les appareils de ce prix.



D’autre part, Xiaomi a décidé d’installer à l’intérieur un processeur plus que performant, le Mediatek Helio G85, accompagné du GPU Mali-G52 MC2, d’une batterie de 5 000 mAh avec « charge rapide » jusqu’à 18 W avec le chargeur inclus dans la boîte, et des versions allant jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, des caractéristiques plus que dignes compte tenu du prix du produit.

Enfin, nous devons également souligner que ce smartphone dispose de la dernière version de MIUI 14 for POCO basée sur Android 13 et d’une configuration de caméras assez utilisable avec un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1.8 qui promet des résultats photographiques supérieurs à ceux que nous pouvons obtenir avec un appareil concurrent.

Prix et disponibilité du nouveau POCO C65

Comme nous vous l’avons dit au début de cet article, le nouveau POCO C65 est déjà disponible à l’achat en France avec disponibilité immédiate, et grâce à son offre de lancement Early Bird, nous pouvons l’obtenir avec une remise de 20 euros sur chacune de ses versions. Voici les prix établis :

POCO C65 6+128 Go : 149,99 euros (129,99 euros pendant l’Early Bird)

149,99 euros (129,99 euros pendant l’Early Bird) POCO C65 8+256 Go : 169,99 euros (149,99 euros pendant l’Early Bird)

