Apple prépare jusqu’à 9 dispositifs avec écran OLED, incluant un nouvel iPad Mini et MacBook Pro

Les écrans OLED sont, à l’heure actuelle, parmi les mieux cotés sur le marché. Il y a des téléviseurs comme le LG OLED evo C3, que nous avons déjà eu l’occasion d’analyser, qui exploitent au maximum les capacités de cette technologie, offrant une luminosité et un contraste plus élevés, une grande précision dans les couleurs affichées et une consommation plus faible pour les utilisateurs.

Et bien que des fabricants comme Samsung en soient les pionniers depuis un certain temps et qu’ils continuent d’innover, tous les fabricants ne les avaient pas adoptés pour tous leurs produits. Un des exemples les plus évidents est Apple, qui ne les avait pas intégrées à toute sa gamme au-delà des iPhone (sauf pour l’iPhone SE). Mais tout cela pourrait changer très bientôt.

Les écrans OLED arrivent sur les MacBook Pro et les iPad Air, entre autres

Selon des informations publiées sur MacRumors, Apple introduira les écrans OLED sur les iPad Pro l’année prochaine, tandis que la technologie arrivera sur les iPad Mini et iPad Air en 2026. L’iPad Air conservera sa taille d’écran actuelle, tandis que l’iPad Mini augmentera pour atteindre 8,7 pouces. Il est également prévu que les iPad Air de 12,9 pouces bénéficient de cette technologie en 2027, une tablette de grand format qui devrait faire ses débuts au début de 2024 avec un écran LCD.

Pour les iPad Pro, des écrans OLED LTPO seront utilisés, tandis que des écrans OLED LPTS seront utilisés pour les iPad Mini et iPad Air. Au premier abord, cela peut ne pas dire grand-chose, mais cela se traduit par le fait que le taux de rafraîchissement de 120 Hz restera limité aux modèles haut de gamme.

En 2025, on s’attend également à ce que les écrans OLED arrivent sur les MacBook Pro. Plus précisément sur les modèles de 16 pouces, bien qu’en 2026 ils arriveront sur les modèles de 14 pouces. La même année, les modèles de 13 et 15 pouces du MacBook Air seront également dotés d’écrans OLED.

