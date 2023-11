Les créateurs de PUBG annoncent InZOI, un clone des Sims basé sur le moteur Unreal Engine 5

Un nouveau concurrent dans le segment où les Sims n’ont jamais eu de rival.

Le nouveau jeu de Krafton, InZOI, se distingue par sa grande fidélité graphique, entre autres choses

Un nouveau simulateur de vie, basé sur le style des Sims, révolutionne les réseaux. InZOI, un titre développé par le studio coréen Krafton (également créateurs du Battle Royale PUBG), s’est présenté comme un jeu potentiellement révolutionnaire dans le genre, tant pour ses possibilités mécaniques que pour son moteur Unreal Engine 5, l’apogée actuelle de l’industrie.

Une bataille contre les Sims dans un segment sans rival

InZOI pourrait être un énorme bond en avant par rapport à la norme actuelle établie par les Sims. Comme on peut le voir dans la longue bande-annonce publiée sur les comptes officiels de Krafton, il dispose d’une qualité graphique réaliste et moderne, et on peut voir comment les personnages peuvent exercer toutes sortes de métiers, avec une grande variété d’actions auxquelles se consacrer.

Il possède également un puissant volet décoratif, avec une infinité de façons de décorer une même pièce. Avec ces deux éléments présents dans InZOI, il ne fait aucun doute que l’enthousiasme suscité pourrait conduire à un énorme succès si, au moment de sa sortie, toutes ces promesses sont tenues. Pour le moment, aucune date ni plateforme officielle n’ont été annoncées, mais l’excitation est plus que confirmée.

Il est assez frappant que, en raison de la grande domination qu’ont toujours exercée les Sims dans cette niche, il n’y ait pas de concurrent direct capable de rivaliser. InZOI, maintenant, arrive avec beaucoup de force via les réseaux sociaux après son annonce, et il reste à voir jusqu’où ce titre pourrait aller. On ne sait pas quand il pourrait sortir, mais InZOI a déjà franchi le grand pas de se faire connaître et de créer des attentes pour l’avenir.

Le secteur sur smartphones

Les téléphones mobiles sont déjà devenus une plateforme de jeu à part entière. C’est pourquoi, par exemple, des jeux comme les Sims ont également leur version sur mobile depuis des années. Il faudrait voir si, à l’avenir, InZOI se prépare également à sortir sur smartphones, car d’autres jeux de Krafton tels que PUBG ont leur propre version pour les appareils mobiles.

Cependant, à moins qu’il ne s’agisse d’un jeu en streaming, il est peu probable que InZOI puisse être joué avec ces performances sur un smartphone, car il présente également des limitations de performance. Des processeurs comme le Snapdragon 8 de 3e génération sont incroyablement puissants, mais la reproduction de jeux de nouvelle génération serait un défi de taille pour la plupart des appareils sans une puce haut de gamme actuelle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :