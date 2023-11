Les programmeurs web en danger : une IA peut créer un site web avec un simple croquis

Les intelligences artificielles mettent à nouveau en péril les emplois des personnes.

Les IA pourraient bientôt nous remplacer au travail

La liste des professions vouées à disparaître à cause de l’intelligence artificielle inclut celle des informaticiens qui ne se consacrent pas spécifiquement à l’IA. Ce n’est pas la seule, Bill Gates lui-même avait déjà averti des emplois qui pourraient disparaître, et beaucoup d’entre eux sont justement des métiers intellectuels liés à l’informatique ou aux nouvelles technologies.

Dans ce contexte, une IA capable de créer des sites web à partir d’un simple croquis que nous lui montrons a fait son apparition. Cela pose une question très intéressante et illustre clairement le futur qui nous attend : l’exécution des idées ne sera plus un obstacle puisque l’IA s’en chargera elle-même.

L’IA du futur est là : voici comment concevoir votre propre site web à partir d’un simple croquis

Parrainé par GitHub, Tldraw est récemment apparu, essentiellement un tableau collaboratif soutenu par une puissante IA basée sur GPT-4 Turbo. Cependant, l’une de ses fonctionnalités est celle qui suscite le plus d’intérêt à cet égard.

Il peut sembler impossible, mais si nous faisons un petit croquis et le transmettons à l’IA qui alimente cette application, elle pourra l’interpréter et concevoir un site web à partir de celui-ci. Cela a totalement surpris les experts en programmation qui ont pu constater qu’elle proposait une solution de code HTML et CSS pour élaborer la conception de ces pages web.

Jusqu’à présent, l’IA d’OpenAI était capable d’interpréter des images pour aider les personnes non-voyantes ou pour les expliquer sommairement. Cependant, il semble maintenant que cette IA permette une avancée considérable en termes de programmation, car extrapoler les idées des gens sur papier et les traduire en langage de programmation avec des résultats très positifs est quelque chose qui recèle un potentiel énorme.

Quoi qu’il en soit, l’expérience centrale de Tldraw est réellement d’être un tableau collaboratif pour plusieurs utilisateurs. C’est pourquoi elle a été soutenue par GitHub et a récemment connu un grand succès. Ainsi, son potentiel ne se limite pas uniquement à l’IA.

Pour résumer tout ce qui concerne Tldraw :

La prémisse est très simple, il suffit de dessiner sur papier ou sur Paint le croquis avec lequel vous voulez créer votre site web.

Tldraw va interpréter le texte et l’image pour convertir le dessin que vous avez fait en un schéma avec du code HTML et CSS pour le rendre facilement réalisable.

De plus, vous pourrez ensuite facilement modifier toutes ces informations avec un éditeur intelligent.

Il s’agit d’un développement qui a surpris tout le monde car il démontre le niveau d’avancement de l’intelligence artificielle en ce moment.

De nombreuses personnes sont en train de tester le fonctionnement de cette IA et les résultats sont particulièrement bons.

Pour l’instant, il s’agit davantage d’un test visant à montrer le potentiel de ces applications que d’une réelle utilité, mais cela marque une évolution inquiétante.

Pendant ce temps, dans de nombreux domaines, il semble que l’IA suive un chemin où elle sera plutôt un assistant personnel qu’une menace pour les capacités humaines au travail. Cependant, plus nous découvrons des avancées à son sujet, plus nous nous rendons compte que ce n’est pas tout à fait vrai. Après tout, nous voyons de plus en plus de démonstrations montrant qu’elle est capable de faire des choses que nous mettrions beaucoup de temps à résoudre.

C’est pourquoi nous sommes à un moment où il est nécessaire de s’arrêter et de réfléchir à ce qui va se passer et aux décisions à prendre concernant les personnes qui pourraient se retrouver sans emploi.

