The Last of Us Parte II Remastered est officiel et arrivera en janvier 2024 sur PS5

The Last of Us Partie II Remastered arrivera sur PS5 en janvier 2024

Cela faisait quelques semaines que cela circulait et, pour ne rien arranger, quelques heures avant l’annonce officielle, cela a fuité via le PlayStation Store, donc l’existence de cette version remasterisée de The Last of Us Partie II pour PS5 ne nous a pas trop surpris. Évidemment, cette annonce a plu à beaucoup et déplu à d’autres, mais ce que nous pouvons assurer, c’est que cette version est définitive pour pouvoir profiter de l’un des meilleurs jeux de la génération précédente et, peut-être, de l’histoire de l’industrie.

Maintenant, de manière officielle, nous savons que The Last of Us Partie II Remastered arrivera avec diverses améliorations et nouveaux contenus sur PS5 en janvier 2024. En réalité, nous savons déjà que ce titre sera lancé précisément le 19 janvier, nous n’aurons donc pas à attendre trop longtemps pour replonger dans la deuxième partie de la saga acclamée de Naughty Dog et Sony. De plus, les joueurs qui possèdent le jeu sur PS4 pourront le mettre à jour vers cette version remasterisée pour seulement 10 euros.

The Last of Us Partie II Remastered arrivera sur PS5 le 19 janvier 2024 avec diverses améliorations et nouveautés

En plus de la bande-annonce partagée ci-dessus, cette annonce est accompagnée d’une multitude de détails, à la fois ceux partagés pendant l’annonce elle-même et ceux des jours suivants (notez que l’annonce a eu lieu le vendredi soir). Tout d’abord, il convient de mentionner que cette nouvelle version bénéficie de diverses améliorations de la distance de rendu et du niveau de détail, d’améliorations des ombres, ainsi que des animations, et elle dispose également de deux modes graphiques. Ces deux modes sont le mode performance, qui fonctionne à 1440p, et un mode qualité en 4K. Pour les joueurs disposant d’une télévision avec VRR, il y aura également une option avec un taux de rafraîchissement déverrouillé.

Cette remasterisation comprendra également des améliorations des temps de chargement, du mode photo et d’autres fonctionnalités d’accessibilité, telles que l’audio descriptif et un système qui traduit les voix en vibrations sur le DualSense, la manette de la PS5, avec laquelle ce jeu aura une intégration totale. Comme l’a commenté Naughty Dog lors de l’annonce même, « tout cela rend le monde de l’histoire de la Partie II plus riche en détails, des montagnes enneigées de Jackson, dans le Wyoming, à la ville pluvieuse de Seattle, dans l’État de Washington. Cela rendra une première visite ou un nouveau voyage dans les aventures complexes d’Ellie et d’Abbie encore plus attrayants. »

En ce qui concerne les nouveautés en termes de contenu, cette nouvelle version de The Last of Us Partie II comprendra une nouvelle piste audio avec des commentaires du réalisateur Neil Druckmann, de la directrice de la narration Halley Gross, et des acteurs Troy Baker, Ashley Johnson et Laura Bailey. Elle apportera également deux nouveaux modes de jeu, l’un qui fonctionnera comme un speedrun avec des classements, et un autre de type roguelike, appelé No Return, qui proposera des rencontres aléatoires et plusieurs personnages jouables, dont certains ne l’ont jamais été auparavant. De plus, à mesure que nous progressons dans le défi Daily Run global, de nouveaux personnages et skins seront débloqués pour ce mode.

Par ailleurs, il convient de mentionner qu’un nouveau mode appelé Lost Leves est également ajouté, qui comprend les premières versions de développement de 3 nouveaux niveaux qui n’ont pas été inclus dans la version finale du jeu. De plus, The Last of Us Partie II Remastered comprend le mode Guitar Free Play, quelque chose que de nombreux utilisateurs attendaient et qui nous permettra de jouer de la guitare librement dans différents environnements du jeu, avec différents personnages et avec d’autres instruments et pédales d’effets débloquables.

Cela dit, comme nous l’avons mentionné précédemment, ceux qui possèdent le jeu sur PS4 pourront mettre à jour The Last of Us Partie II vers sa version remasterisée sur PS5 pour seulement 10 euros, ce qui leur permettra également de profiter de leurs sauvegardes avec la nouvelle version. Évidemment, le jeu pourra également être acheté en tant que jeu complet, idéal pour ceux qui n’ont pas le jeu et qui ont une PS5, que ce soit dans sa version standard ou dans l’édition W.L.F. Cependant, les prix de ces deux éditions ne sont pas encore connus, seule la mise à jour de la version PS4 à cette nouvelle version pour PS5 est connue, comme mentionné précédemment. L’édition W.L.F., disponible sur la boutique PS Direct, comprend un steelbook, quatre épingles, un patch de la Washington Liberation Front et 47 cartes à collectionner de la Society of Champions.

Autres détails sur The Last of Us Partie II Remastered

Par ailleurs, en plus de tout ce qui a déjà été dit sur ce The Last of Us Partie II Remastered, nous pouvons ajouter d’autres détails intéressants sur ce projet. Apparemment, selon ce que Jordan Middler de VGC a déclaré en réponse à un commentaire critique sur cette nouvelle version du jeu, ce remaster aurait été développé par une équipe de nouveaux arrivants au studio avec pour objectif de s’adapter à Naughty Dog. « L’équipe de Neil Druckmann est à fond sur un jeu original. Autant que je sache, l’un ne retarde pas l’autre », ajoutait le journaliste. Nous savons maintenant que le studio PlayStation travaille sur plusieurs projets en même temps, comme ils l’avaient déjà laissé entendre précédemment.

Enfin, il convient de mentionner que, comme le rappelle le studio, si votre version de The Last of Us Partie II pour PS4 est numérique, elle vous donnera accès à la version numérique de PS5, tandis que si c’est une copie physique du jeu pour PlayStation 4, la version PS5 sera installée et vous devrez toujours insérer le disque dans la console pour pouvoir profiter du jeu. Cela dit, n’oubliez pas que ce The Last of Us Partie II Remastered arrive le 19 janvier sur PS5, nous ne devrions donc pas tarder à recevoir davantage de nouvelles sur cette nouvelle version emblématique du jeu de Naughty Dog et PlayStation.



