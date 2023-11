Le OnePlus 12 sera présenté le 4 décembre en Chine

La société chinoise a confirmé sur le réseau social Weibo que le OnePlus 12 sera dévoilé lors d’un événement qui se tiendra en Chine le 4 décembre prochain à 19h, ce qui correspond à midi en France.

Le OnePlus 12 sera officiellement présenté dans deux semaines

Au cours des derniers mois, nous avons reçu de nombreuses rumeurs et fuites sur le nouveau smartphone phare de OnePlus, un OnePlus 12 qui sera doté d’un design premium et de spécifications haut de gamme, dont un nouvel écran qui sera le plus grand et le plus lumineux jamais vu sur un téléphone de la marque, ainsi qu’une grande batterie avec une charge ultra-rapide.

Eh bien maintenant, nous savons que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître tous les détails du OnePlus 12, car la société chinoise elle-même vient de confirmer que son nouveau flagship sera présenté en société le 4 décembre prochain dans son pays d’origine.

Le tant attendu OnePlus 12 arrive sur le marché le 4 décembre

Comme nous le confirme Gizmochina, OnePlus a récemment publié un article sur le réseau social Weibo confirmant qu’il organiserait un événement le 4 décembre en Chine pour célébrer son dixième anniversaire, lors duquel le nouveau OnePlus 12 sera annoncé.

Dans cet article, OnePlus a partagé l’affiche officielle de l’événement, confirmant ainsi que celui-ci aura lieu le 4 décembre à 19h, heure locale chinoise, soit 12h en France.

Presque toutes les caractéristiques du OnePlus 12 ont déjà été révélées et nous savons maintenant que le nouveau fleuron de OnePlus aura un grand écran OLED LTPO de 6,82 pouces avec une résolution 2K de 3 168 x 1 440 pixels, un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 nits, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de plusieurs options de mémoire allant jusqu’à 16 Go de RAM de type LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage interne de type UFS 4.0, ainsi qu’une grande batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide par câble de 100 W et une charge rapide sans fil de 50 W.

En ce qui concerne la photographie, on s’attend à ce que le OnePlus 12 opte pour un triple module de caméras arrière composé d’un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle Sony IMX581 de 48 mégapixels et d’un capteur périscope OmniVision OV64B de 64 mégapixels avec un zoom optique 3x. Le système photographique du OnePlus 12 sera complété par une caméra selfie de 32 mégapixels.

