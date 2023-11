Android Auto 10.9 arrive dans sa version stable et est déjà disponible pour ton mobile Xiaomi sur le Google Play Store

Comme c’est devenu habituel ces derniers temps, Google a pris l’habitude de publier une nouvelle version d’Android Auto en début de semaine, que ce soit les versions bêta ou les versions stables une fois qu’elles sont prêtes à être déployées, ce qui vient de se produire avec Android Auto 10.9.

Vous pouvez déjà le télécharger gratuitement depuis le Google Play Store dans la section des mises à jour, mais si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez toujours utiliser son fichier depuis APKMirror et l’installer manuellement comme n’importe quelle autre application externe.

Android Auto 10.9, maintenant disponible pour tous

Nous vous avons déjà expliqué précédemment quelles étaient toutes les nouveautés d’Android Auto 10.9 dans sa première version bêta, et nous vous avons déjà dit que cette version stable n’a rien changé par rapport à ce que nous avons déjà vu il y a une semaine. En réalité, la liste des problèmes connus par Google est restée inchangée, nous devrons donc attendre une prochaine mise à jour pour voir si des progrès ont été réalisés à cet égard.





Voici à quoi ressemble Android Auto 10.9 dans sa version stable.

Dans ce cas, Android Auto 10.9 se concentre principalement sur la correction de petits problèmes signalés par les utilisateurs que nous avons constatés dans Android Auto 10.8, mais nous n’avons rien de nouveau sur le plan esthétique. Par conséquent, bien que tout reste tel qu’il était, au moins nous avons la certitude que le système fonctionnera mieux et que nous serons moins exposés à d’éventuelles défaillances pouvant survenir lors de son utilisation.

Il ne reste plus qu’à attendre la prochaine version d’Android Auto 11.0 pour voir si la société américaine décide d’incorporer de nouvelles fonctionnalités importantes en termes d’utilisabilité, mais pour cela, nous devrons attendre quelques jours de plus. En réalité, l’entreprise elle-même a déjà mentionné qu’elle travaille à résoudre les problèmes avec Spotify, les Google Pixel 8 et l’audio de l’Assistant Google, il semble donc que nous aurons bientôt des nouveautés à ce sujet.

Source : Xataka Android

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :