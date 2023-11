L’IA « mange » l’énergie de la planète entière, mais c’est la solution

La solution, selon Meta, réside dans ce type d’énergie.

Les centrales nucléaires fournissent une quantité considérable d’énergie relativement propre

Normalement, nous pensons à tous les avantages offerts par l’IA. Elle est rapide, facile à utiliser et avec deux simples commandes, nous pouvons obtenir ce que nous recherchons. Cependant, elle cache un grand secret : elle est une menace pour la planète en raison de la consommation gigantesque d’énergie qu’elle nécessite pour la maintenir à flot chaque jour. Quelque chose que nous ne remarquons pas, mais qui a déjà été signalé comme pouvant détruire la planète. Meta, l’entreprise autrefois connue sous le nom de Facebook, prétend avoir la solution à ces problèmes.

Et cette solution passe par un modèle énergétique qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui est présenté comme l’un des paris les plus intéressants pour obtenir de grandes quantités d’énergie propre et renouvelable.

Le plan de Meta pour résoudre le problème énergétique

L’essor des cryptomonnaies a soulevé des doutes quant à la consommation d’énergie nécessaire pour les miner. Il s’est avéré que c’était le cas, mais la consommation même des cryptomonnaies s’est autorégulée lorsque la bulle a commencé à se dégonfler. Malgré cela, des problèmes liés à cette question subsistent.

Désormais, l’IA suscite exactement les mêmes doutes, mais selon Sergey Edunov, directeur de l’ingénierie générative chez Meta, seuls deux réacteurs nucléaires sont nécessaires pour répondre à la demande générée par les applications d’IA pour l’année prochaine.

Seuls deux réacteurs nucléaires sont nécessaires.

Les centrales nucléaires produisent une énergie propre et plutôt sûre sans causer un fort impact sur l’environnement, contrairement à d’autres énergies renouvelables. Cependant, des doutes persistants subsistent quant à leur fonctionnement à l’avenir, notamment en cas de conflits internationaux. Cependant, la question centrale du sujet semble être les traitements des déchets nucléaires, un domaine dans lequel des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années.

Meta, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg, n’est pas la seule à miser sur l’énergie nucléaire. Microsoft utilise déjà des réacteurs nucléaires, y compris la fusion nucléaire, pour résoudre les problèmes existants jusqu’à présent pour obtenir de l’énergie verte et devenir neutre en termes d’empreinte carbone à l’avenir.

En résumé, les aspects les plus pertinents sont les suivants :

L’IA et le cloud représentent une consommation d’énergie incroyablement élevée.

Cela signifie que toute la planète souffre pour alimenter énergétiquement ce type de systèmes.

On estime que 1 à 2 % de l’énergie de la planète est consacrée à l’IA.

L’ingénieur en chef de l’intelligence artificielle chez Meta est clair : construire de nouvelles centrales nucléaires.

En réalité, il a expliqué que seulement deux réacteurs nucléaires seront suffisants pour mener à bien cette mission.

Microsoft investit également de manière assez importante dans l’intelligence artificielle.

Bien que l’IA représente un risque pour nous tous à bien des égards, depuis les emplois qui vont disparaître jusqu’à d’autres aspects plus liés à la société actuelle comme les fausses informations ou les deepfakes, il est également une aide fondamentale dans de nombreux domaines tels que le développement scientifique, médical et spatial. C’est pourquoi les risques sont équilibrés par la récompense, mais il est urgent de faire quelque chose pour la consommation d’énergie gigantesque générée par les plans ambitieux des entreprises d’IA.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :