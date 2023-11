Nothing retire son application Nothing Chats du Play Store en raison de problèmes de…

Avant qu’Apple ne confirme que les iPhone seront compatibles avec la messagerie RCS à partir de 2024, nous vous avons annoncé que Nothing était en train de finaliser les détails de son application de messagerie, une plateforme appelée Nothing Chats qui visait à faire le lien entre iMessage et Android, mais dont la mise en œuvre semblait controversée.

C’est pourquoi, seulement un jour après son lancement en version bêta sur Google Play dans certains pays tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Unis et l’Union européenne, Nothing a décidé de la retirer de la boutique Google en raison de problèmes de confidentialité.

Selon The Verge, seulement 24 heures après avoir lancé l’application Nothing Chats sur Google Play, l’entreprise dirigée par Carl Pai a décidé de la retirer de la boutique d’applications de Google en raison de plusieurs rapports d’utilisateurs indiquant que Sunbird, la plateforme utilisée pour envoyer les messages, ne chiffrait pas les messages de bout en bout.

Sunbird has access to every message sent and received through the app. They do this by abusing @getsentry, which is used to monitor errors.

But Sunbird logs messages, pretending they are errors.

Here are part of the requests (img 1, 3) and their entire « message » (img 2, 4) pic.twitter.com/pzwwQVWfOb

— Dylan Roussel (@evowizz) Novembre 18, 2023