Samsung Galaxy Fit3: voici le nouveau bracelet d’activité de Samsung qui arrivera avec les Galaxy S24

Une récente fuite du média 91Mobiles nous montre le design complet de la Samsung Galaxy Fit3, révélant toutes ses options de couleur.

Le Samsung Galaxy Fit3 arrivera en trois couleurs différentes : noir, rose et gris

Samsung termine déjà les détails pour le lancement de sa nouvelle gamme de fleurons, comprenant les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra qui seront présentés lors d’un Galaxy Unpacked qui aura lieu dans la ville américaine de San José le 17 janvier 2024, et tout semble indiquer que les nouveaux porte-étendards du géant coréen ne seront pas seuls, car lors de cet événement sera également dévoilé le nouveau bracelet intelligent de la marque, le Samsung Galaxy Fit3.

Peu à peu, de nouvelles rumeurs sur le nouveau bracelet d’activité de Samsung nous parviennent, et si il y a quelques semaines nous vous avons montré les premières images du Samsung Galaxy Fit3, une nouvelle fuite nous permet maintenant de voir son design en détail.

Voici à quoi ressemble le nouveau Samsung Galaxy Fit3

Le média populaire 91Mobiles a partagé en exclusivité de nouvelles images révélées du Samsung Galaxy Fit3, que nous vous laissons ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Samsung Galaxy Fit3 sera disponible en deux options de couleur : noir et gris, en plus de la version déjà révélée en rose, et il aura un écran rectangulaire aux bords arrondis et quasiment sans bordures, qui sera plus grand que celui de son prédécesseur, le Galaxy Fit2.

De plus, on peut également voir que sur le côté droit du Samsung Galaxy Fit3 se trouveront un bouton physique qui servira de bouton d’allumage, ainsi qu’un microphone, et à l’arrière on trouvera les broches de charge et une série de capteurs qui vous permettront de compter vos pas chaque jour et de suivre votre rythme cardiaque et la qualité de votre sommeil.

Enfin, ces images nous montrent que le Samsung Galaxy Fit3 aura des bracelets en silicone avec la fermeture classique des montres traditionnelles, qui devraient être interchangeables, donc il est très probable que nous pourrons personnaliser le nouveau bracelet d’activité de la marque coréenne avec des bracelets de différents designs et couleurs provenant de tiers.

