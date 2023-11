Un des co-fondateurs de Twitch est le nouveau PDG d’OpenAI

Le nouveau PDG d’OpenAI après le licenciement de Sam Altman est l’un des cofondateurs de Twitch

Sam Altman ne fait plus partie d’OpenAI : il a été licencié par l’entreprise et un des cofondateurs de Twitch a été choisi comme nouveau PDG.

Un des fondateurs de Twitch, la plateforme populaire de streaming de jeux vidéo, est le nouveau PDG d’OpenAI, l’organisation de recherche en intelligence artificielle (IA) à but non lucratif. Il s’agit d’Emmett Shear, qui remplace Sam Altman, après avoir été licencié par le conseil d’administration d’OpenAI en raison d’un conflit d’intérêts.

Emmett Shear rejoindra OpenAI dans le but de promouvoir sa mission de créer et de diffuser une IA bénéfique pour l’humanité, sans être soumise aux intérêts des entreprises ou des gouvernements. Shear possède une vaste expérience dans le secteur technologique, en plus d’être l’un des cofondateurs de Twitch, il a également participé à d’autres initiatives telles que Y Combinator, étant l’accélérateur de startups le plus prestigieux au monde.

OpenAI n’a pas tardé à trouver un remplaçant à Sam Altman

Le départ de Sam Altman d’OpenAI a été un choc pour l’entreprise et le moral des employés. L’entreprise en a pris conscience et a été rapide pour trouver un remplaçant, bien que le processus ait été accéléré afin d’éviter des départs massifs d’employés.

Emmett Shear se retrouve dans une position délicate, l’ombre de Sam Altman est brillante et étendue. Être à la hauteur peut être un problème. OpenAI a toute confiance en le cofondateur de Twitch pour assumer les mêmes fonctions que celles de Sam Altman, tant au sein de l’entreprise que publiquement.

Il est difficile de juger la décision d’OpenAI, il existe trop de facteurs et de factions. Emmett Shear n’est pas un expert en IA, bien qu’en ayant fait partie d’un projet aussi ambitieux que Twitch, les capacités de leadership sont considérées comme inhérentes.

Il ne reste plus qu’à attendre pour voir comment la stratégie d’OpenAI se déroule, bien qu’il soit encore trop tôt pour porter un jugement. Ce qui est prévisible, c’est que l’entreprise mettra tout en œuvre pour que le projet maintienne le rythme de croissance qu’il a eu jusqu’à présent. Cependant, ceux qui s’inquiètent de l’avenir de Sam Altman devraient cesser de le faire car il a déjà trouvé un emploi.

